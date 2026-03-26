Un thriller polițist bazat pe fapte reale, „Detective Hole”, debutează pe Netflix

Netflix adaugă în lista sa un nou film polițist inspirat din realitate: „Detective Hole”. Pelicula urmărește investigațiile complexe ale unui detectiv implicat în cazuri reale, promițând suspans și dramatism autentic pentru pasionații genului, informează Tudum.

Serialul de nouă episoade, care urmărește investigațiile unui criminal în serie, va avea premiera pe 26 martie. Lupta se dă între detectivul Harry Hole (interpretat de Tobias Santelmann) și adversarul său, Tom Waaler (Joel Kinnaman).

Santelmann descrie pentru Netflix experiența de a-l interpreta pe Harry Hole ca pe mai mult decât un detectiv obișnuit: „Am abordat rolul cu respect profund pentru opera lui Jo Nesbø și pentru fanii care îl urmăresc pe Harry de atâta timp. În același timp, a trebuit să descopăr propriul meu Harry și sper că am reușit să creez ceva care să fie fidel spiritului cărților, dar să funcționeze și independent”, a declarat actorul.

Trailerul arată un Harry Hole în căutarea unui criminal în serie ce bântuie străzile întunecate din Oslo, în paralel cu încercarea de a-l aduce pe polițistul corupt Waaler în fața justiției. Când este întrebat cât timp lucrează ca detectiv, răspunsul său scurt și sec – „Mult prea mult timp” – surprinde esența oboselii și experienței acumulate.

Pentru Joel Kinnaman, care îl interpretează pe Waaler, rolul a reprezentat „o provocare interesantă și extrem de satisfăcătoare”. „Filmarea în Oslo, un oraș atât de prezent în romanele lui Jo Nesbø, conferă serialului o autenticitate greu de replicat. Colaborarea strânsă cu Jo pentru a explora latura întunecată a lumii lui Harry a fost o experiență creativă deosebit de împlinitoare, iar eu sunt mândru că pot contribui la aducerea acestei povești pe ecran”, a explicat Kinnaman.

Cu peste 60 de milioane de exemplare vândute la nivel global, dintre care 5,6 milioane doar în Norvegia, mai mult decât populația țării, romanele lui Nesbø au definit genul noir nordic și au captivat cititorii.

Debutul detectivului norvegian pe ecran promite să ofere publicului o explorare a diferitelor fațete ale răului. Spectatorii vor fi martorii călătoriei lui Hole și Waaler printr-un sistem de justiție penală ambiguu din punct de vedere moral, în care fiecare acțiune pentru obținerea scopului urmărește o formă de pace personală, indiferent de cost.

În centrul atenției se află detectivul Harry Hole, interpretat de actorul norvegian Tobias Santelmann, cunoscut pentru rolurile sale din „The Last Kingdom”, „Kon-Tiki” și „Exit”, printre altele.

Joel Kinnaman, actor suedezo-american, îl aduce la viață pe detectivul Tom Waaler. Kinnaman este recunoscut pentru aparițiile sale în seriale și producții precum „For All Mankind”, „Hanna”, „Altered Carbon”, „The Killing” și „Suicide Squad” de pe Apple TV+.

Pia Tjelta, vedetă norvegiană, interpretează rolul Rakel Fauke, iubita lui Harry. Ea a mai jucat în proiecte precum „State of Happiness”, „Cold Lunch”, „Blindsone”, „Next Summer” și „Norsemen”.

Actrița suedeză Ellen Helinder joacă rolul ofițerului Beate Lønn și a mai colaborat cu Santelmann în „Exit”, dar și în producții precum „Beck”, „Studenternas undergång” și „Veronika”.