Thrillerul psihologic „Rabbit, Rabbit”, cu Adam Driver în rolul principal, disponibil pe Netflix

Netflix a anunțat oficial producția unui nou thriller psihologic intitulat „Rabbit, Rabbit”, avându-l pe Adam Driver în rolul principal. Serialul este regizat de Philip Barantini, cunoscut pentru „Adolescence”, și scenariul este semnat de Peter Craig, care a lucrat și pentru „The Batman”, informează Tudum.

Adam Driver, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Marriage Story” și „BlacKkKlansman”, va reveni pe micile ecrane într-un nou serial produs de studioul independent MRC. Actorul va interpreta un deținut evadat prins într-o situație extrem de tensionată cu ostatici, navigând între pericol și lipsa oricărei opțiuni de scăpare.

La distribuție se alătură și Regina Hall, Odessa Young, Will Poulter și Clarence Maclin. Regia este asigurată de câștigătorul premiului pentru regie, Philip Barantini.

Serialul este prezentat ca pe un „meci de poker emoțional” în care tensiunea și mizele sunt extrem de ridicate, combinând strategia psihologică cu impactul emoțional. De asemenea, producția este descrisă ca un adevărat „experiment social”, explorând modul în care oamenii reacționează în situații-limită.

Acțiunea filmului „Rabbit, Rabbit” se concentrează pe un deținut evadat care, prins într-o parcare de camioane, recurge la ostatici pentru a-și negocia libertatea. Situația se complică rapid, transformându-se într-un experiment social tensionat, în care captivitățile devin parte dintr-un joc imprevizibil.

În paralel, un negociator veteran al FBI, specializat în situații de criză și antrenat în „empatie tactică”, intră într-o confruntare psihologică intensă cu evadatul, asemănătoare unui meci de poker emoțional.

Protagonistul este interpretat de Adam Driver, cunoscut pentru roluri în „Ultimul duel", „Girls", „Star Wars: Ultimii Jedi" și „White Noise". În film mai joacă și Regina Hall, Odessa Young, Will Poulter și Clarence Maclin. Aceste nume se alătură unei distribuții impresionante, pregătite să aducă tensiunea și complexitatea poveștii la viață pe marele ecran.

Filmările pentru serialul „Rabbit, Rabbit” au debutat oficial la mijlocul lunii martie 2026 în New Jersey și sunt planificate să continue până la sfârșitul lunii iunie 2026.

Producătorul principal al proiectului este Richard Heus, cunoscut pentru munca sa de la „The Man in the High Castle”. Serialul reprezintă o parte importantă a investițiilor Netflix în producțiile desfășurate în New Jersey, alăturându-se altor titluri recente precum „Happy Gilmore 2” și „The Beast in Me”.

Fiecare episod al serialului va avea o durată de aproximativ 60 de minute. Având în vedere calendarul de producție, lansarea pe platforma Netflix este anticipată pentru anul 2027.