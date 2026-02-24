Cele mai bune seriale ale săptămânii pe Netflix. De la thrillere polițiste la drame psihologice

Săptămâna aceasta puteți viziona pe Netflix o selecție captivantă de seriale apreciate de critici. De la thrillere tensionate care te țin cu sufletul la gură, la epopei politice pline de intrigi și drame psihologice complexe, ofertele sunt variate și promițătoare, potrivit screenrant.com.

Netflix își actualizează constant catalogul cu seriale noi, dar cinci titluri ies în evidență în această perioadă. Toate au fost apreciate de critici și se bucură de scoruri Rotten Tomatoes de cel puțin 84%, cu ratinguri apropiate de maxim. De la thrillere polițiste încărcate de tensiune, la epopei politice pline de intrigi și drame psihologice profunde, aceste seriale sunt ideale pentru maratoane de vizionare în această săptămână.

Nu ratați „The OA”, unul dintre cele mai originale seriale produse de Netflix. Difuzat timp de două sezoane, serialul a stârnit un val de indignare după ce a fost anulat, lăsând fanii fideli fără o concluzie. Această dramă neconvențională îmbină science-fiction, mister, fantezie și thriller psihologic, construind o experiență captivantă și diferită de orice alt serial de pe platformă.

Povestea îl urmărește pe Prairie Johnson, o femeie oarbă care dispare și se întoarce acasă după șapte ani. La revenire, Prairie își recapătă vederea, dar amintirile dispariției rămân un mister. Deși serialul nu a avut șansa de a fi complet finalizat, cele 16 episoade rămân fascinante, oferind momente intense și imprevizibile care țin spectatorii în suspans de la primul până la ultimul episod.

Serialul „Homeland”, distins cu premii Emmy, este acum disponibil integral pe Netflix, oferind spectatorilor acces la toate cele 8 sezoane și 96 de episoade pentru vizionare rapidă. Povestea îl urmărește pe Carrie, un ofițer CIA extrem de talentat care se confruntă cu tulburare bipolară, interpretată de Claire Danes, și pe eroul de război Nicholas Brody, jucat de Damian Lewis.

Serialul explorează tensiunea intensă dintre securitatea națională și suspiciunile că Brody ar fi fost manipulat de teroriști pentru a spiona Statele Unite. Deși a debutat în 2011, „Homeland” rămâne un thriller politic captivant, care merită urmărit fără întreruperi.

„House of Cards”, lansat în 2013, a marcat începutul aventurii Netflix în producțiile dramatice originale. Serialul îl urmărește pe congresmanul Frank Underwood, un politician ambițios și manipulativ, dispus să facă orice pentru a avansa în ierarhia politică din Washington DC.

Deși ultimele sezoane au fost umbrite de controversa legată de Kevin Spacey, „House of Cards” rămâne un thriller politic intens, cu un ritm alert și o atmosferă vizuală inspirată de stilul lui David Fincher.

Pe alt front, „Dark Winds” își continuă povestea cu sezonul 4, difuzat pe AMC+, în timp ce primele trei sezoane pot fi revăzute pe Netflix. Serialul urmărește aventurile locotenentului Joe Leaphorn și ale sergentului Jim Chee, care investighează crime complexe în sud-vestul Americii anilor 1970.

Cu un scor perfect de 100% pe Rotten Tomatoes pentru toate sezoanele, „Dark Winds” se dovedește a fi una dintre cele mai captivante drame polițiste, iar așteptarea pentru sezonul 5 este deja mare.

Pentru cei pasionați de thriller și SF, „Orphan Black” rămâne un reper. Inițial produs de BBC, serialul a rulat între 2013 și 2017, pe parcursul a cinci sezoane și 50 de episoade, câștigând aprecieri masive, cu 93% pe Rotten Tomatoes și 94% în scorul publicului.

Povestea îl are în centru pe Sarah Manning (Tatiana Maslany), o femeie care descoperă că sosia ei s-a sinucis și decide să-i ia identitatea, intrând astfel într-o conspirație complexă și periculoasă. „Orphan Black” este un titlu recomandat celor care caută o experiență intensă și captivantă pe Netflix.