Sezonul 2 al serialului „Beauty in Black”, confirmat de Netflix

Netflix a confirmat oficial lansarea celui de-al doilea sezon al serialului „Beauty in Black”, continuând povestea care a captivat publicul în primul sezon. Sezonul 2 va continua să exploreze temele centrale ale poveștii, promițând evoluții neașteptate și momente memorabile pentru fani, informează Tudum.

Sezonul 2, partea a doua a serialului „Beauty in Black”, regizat de Tyler Perry, va debuta pe 19 martie. Fanii pot urmări deja trailerul pentru noua jumătate a sezonului.

În această etapă, atenția se concentrează asupra unei noi figuri de putere: Kimmie (Taylor Polidore Williams), dansatoare de club din Chicago și proaspăta soție a magnatului Horace Bellarie (Ricco Ross), preia rolul de directoare executivă a imperiului de machiaj Bellarie. Calculată și ambițioasă, Kimmie devine astfel noua matriarhă care dictează regulile afacerii de familie.

Așadar, începând de pe 19 martie, abonații platformei de streaming vor putea vedea cum noua șefă își impune autoritatea în poziția de director operațional, în timp ce secretele și conflictele familiei Bellarie se intensifică.

Trailerul disponibil pe Tudum oferă deja un prim-plan cu tensiunea și dramatismul ce urmează, iar imaginile noi din episodul următor promit momente de neuitat pentru fanii serialului de mare succes.

Sezonul 2 începe chiar după ce patriarhul familiei Bellarie, Horace, se căsătorește cu Kimmie, într-o mișcare strategică menită să-i transfere moștenirea unei persoane în care are deplină încredere. „Fiilor, aceasta este noua voastră mamă vitregă”, le spune el moștenitorilor săi, Roy (Julian Horton) și Charles (Steven G. Norfleet), din patul de spital, adăugând cu un zâmbet ironic: „O, da — și ea va fi și noua voastră șefă.”

Această alianță nu este bine primită de restul familiei înstărite. Printre cei nemulțumiți se numără nora sa, magnata Mallory (Crystle Stewart), fosta soție, Olivia (Debbi Morgan), și fratele său, Norman (Richard Lawson).

Situația devine și mai tensionată odată cu implicarea lui Jules (Charles Malik Whitfield), șeful securității din Bellarie și fost superior al lui Kimmie, a cărui prezență complică și mai mult dinamica familiei.

„Până la sfârșitul primului sezon, Kimmie începe să descopere un nivel cu totul nou de putere”, a spus Williams într-un interviu acordat pentru Tudum.

În partea 1 a sezonului 2, Kimmie așteaptă cu nerăbdare șansa de a-și prelua puterea. „Kimmie vrea să fie văzută ca fiind legitimă. A terminat să demonstreze că aparține și își revendică locul”, îi spune Williams lui Tudum. „Diferența acum este că înțelege costul puterii și îl alege cu încredere oricum.”

Perry adaugă: „Kimmie exemplifică spiritul de a nu subestima niciodată outsiderul și abia aștept ca fanii să continue să-i vadă povestea desfășurându-se.”

Pe măsură ce miza crește, loialitatea ferventă a lui Kimmie față de familia ei, inclusiv față de cea mai bună prietenă Rain (Amber Reign Smith) și sora mai mică Sylvie (Bailey Tippen), rămâne constantă.

„Doar atunci când oamenii pe care îi iubește sunt afectați, ea își atinge adevărata putere. Vedem că aceasta începe să iasă la suprafață după ce Rain este rănită, dar se schimbă complet atunci când sora ei este atrasă în această lume”, spune Williams. Și acum, cu puterea numelui Bellarie în spate, nimic nu o împiedică pe Kimmie să ia ceea ce este al ei.