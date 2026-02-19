„The Swedish Connection„, o nouă dramă pe Netflix bazată pe o poveste adevărată

Netflix lansează un nou serial dramatic, „The Swedish Connection”, care explorează evenimente reale ce au șocat opinia publică. Povestea urmărește intrigi complexe, personaje cu motivații ascunse și consecințele devastatoare ale faptelor lor, oferind spectatorilor o privire captivantă asupra realității din spatele celui de-al Doilea Război Mondial, informează Tudum.

În plin avânt al fascismului european din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, un diplomat suedez, trecut cu vederea și copleșit de volumul de muncă, descoperă că deține o putere neașteptată: capacitatea de a salva mii de vieți evreiești.

Provocarea sa nu este însă lipsită de dificultăți. Pentru a face diferența, trebuie să navigheze printr-un labirint de hârtii birocratice și obstacole aparent insurmontabile.

Bazat pe o poveste adevărată, puțin cunoscută, despre eroismul discret din fața terorii naziste, filmul „The Swedish Connection” îl aduce pe ecran pe Henrik Dorsin în rolul lui Gösta Engzell, alături de Sissela Benn și Jonas Karlsson. Pelicula de epocă este semnată, atât la scenariu, cât și la regie, de Thérèse Ahlbeck și Marcus Olsson, cunoscuți pentru Happy Street.

Gösta Engzell, un diplomat discret din Suedia, duce o viață aparent obișnuită, ascunsă în spatele birourilor Ministerului de Externe. Șef al departamentului juridic, el respectă cu strictețe regulile și directivele guvernului, examinând cererile de viză și asigurându-se că fiecare procedură este urmată la literă. Dar în momentul în care dictator totalitar preia controlul Germaniei, fluxul de solicitări de azil crește exponențial, aducându-l pe Gösta în fața unei crize fără precedent.

Evreii din întreaga Europă caută să fugă de persecuții, iar vestea despre atrocitățile naziste se răspândește rapid. Inițial, Gösta respectă politica strictă de neutralitate a Suediei, respingând majoritatea cererilor de viză, inclusiv pe cele ale evreilor cu rădăcini suedeze. Prioritatea oficialilor săi este să nu atragă atenția lui Hitler asupra țării nordice, protejând astfel Suedia de posibile represalii.

Ea aduce o perspectivă umană în mijlocul birocrației și îl provoacă pe Gösta să reevalueze atât deciziile proprii, cât și politica guvernamentală. Rut subliniază că în spatele hârtiilor și formularelor se află oameni aflați în pericol real, iar conștiința lui Gösta nu mai poate ignora această realitate.

Pe măsură ce zvonurile despre „soluția finală” se răspândesc, iar rapoartele despre raidurile naziste asupra comunităților evreiești din Oslo devin tot mai frecvente, Gösta ia o decizie crucială.

El transformă departamentul său într-un instrument de salvare, folosind lacune legale și abilități birocratice pentru a proteja măcar câțiva evrei cu rădăcini suedeze. Întrebarea care persistă este dacă eforturile sale vor rămâne neobservate de regimul lui Hitler sau dacă riscul va depăși ceea ce poate controla.

Serialul „Conexiunea suedeză” se bazează pe evenimente reale. Personajul central, Gösta Engzell, născut în 1897, a condus divizia juridică a Ministerului Suedez de Externe la sfârșitul anilor 1930 și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Prin implicarea și activismul său, Engzell a contribuit la salvarea și sprijinirea a zeci de mii de evrei amenințați de persecuții. Ulterior, el a fost numit ambasador al Suediei în Polonia și, mai târziu, în Finlanda, și a murit în 1997.

Henrik Dorsin interpretează rolul lui Gösta Engzell,

Sissela Benn joacă Rut Vogel,

Jonas Karlsson îl portretizează pe Staffan Söderström,

Jonas Malmsjö este Svante Hellstedt,

Carl Jacobson îl interpretează pe Magnus Hallonsten,

Marianne Mörck îl joacă pe Stina Johansson.

Serialul combină faptele istorice cu drama vieților celor implicați, oferind o privire captivantă asupra eforturilor diplomatice suedeze din perioada războiului.