Extrema dreaptă germană, acuzată de spionaj în favoarea Rusiei

Extrema dreaptă germană, acuzată de spionaj în favoarea RusieiSursa foto: Arhiva EVZ
Parlamentari germani au acuzat miercuri Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) că ar găzdui o „celulă adormită prorusă” și că s-ar folosi de dreptul parlamentar pentru a transmite informații sensibile Moscovei, potrivit AFP.

În luna octombrie, AfD a fost acuzată că adresează interpelări parlamentare „problematice” despre infrastructuri critice și forțele armate, cu scopul de a transmite date confidențiale către Rusia.

Bundestag dezbate impactul AfD asupra securității naționale

La cererea coaliției guvernamentale formată din CDU-CSU și SPD, Camera inferioară a Parlamentului (Bundestag) a dezbătut miercuri „impactul relațiilor AfD cu Rusia asupra intereselor în domeniul securității Germaniei”.

Președintele Comisiei pentru controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, a enumerat domeniile vizate de interpelările AfD: livrări de armament către Ucraina, centrale electrice, producția de drone și bazele Bundeswehr.

Autostrada inaugurată de Ziua Națională. Drum fără semafoare, fără oprire
Lupta pentru libertatea lui Constantin Ţuţu. Când ar putea să-şi afle sentinţa fostul deputat
Ce au de-a face aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Un stat inamic nu ar vrea să afle exact aceste lucruri de la inamicii săi? Eu așa cred”, a declarat Henrichmann, adăugând că legăturile cu Kremlinul „n-ar putea fi mai strânse.

AfD respinge acuzațiile: „Ne-ați fi încarcerat de mult timp”

AfD a respins acuzațiile drept „răuvoitoare”, fără a oferi un răspuns concret. Vicepreședintele grupului parlamentar, Markus Frohnmaier, a declarat: „Dacă ar fi fost adevărat, ne-ați fi încarcerat de mult timp”.

Deputatul AfD Stefan Keuter a adăugat că răspunsurile guvernului federal la interpelările extremei drepte sunt disponibile public și demonstrează caracterul inofensiv al acestora.

AfD a obținut locul doi în alegerile legislative din februarie, un scor istoric, și conduce în mai multe sondaje față de blocul CDU-CSU condus de cancelarul Friedrich Merz.

Friedrich Merz

Friedrich Merz. Sursa foto: Captură video Youtube

Sonja Eichwede de la SPD a afirmat că AfD „vrea să submineze interesele securității germane” și reprezintă „un adevărat pericol la adresa democrației”.

Planuri de călătorie în Rusia

Dezbaterea parlamentară a vizat și planurile de călătorie în Rusia ale unor deputați AfD. Markus Frohnmaier intenționa să meargă în Rusia în primăvară, invocând necesitatea menținerii unui dialog deschis cu Moscova, dar ulterior a renunțat.

Rusia este acuzată, în ciuda dezmințirilor oficiale, de desfășurarea unor campanii de spionaj, dezinformare și sabotaj în Germania și alte părți ale Europei.

