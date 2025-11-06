Extrema dreaptă germană, acuzată de spionaj în favoarea Rusiei

Parlamentari germani au acuzat miercuri Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) că ar găzdui o „celulă adormită prorusă” și că s-ar folosi de dreptul parlamentar pentru a transmite informații sensibile Moscovei, potrivit AFP.

În luna octombrie, AfD a fost acuzată că adresează interpelări parlamentare „problematice” despre infrastructuri critice și forțele armate, cu scopul de a transmite date confidențiale către Rusia.

La cererea coaliției guvernamentale formată din CDU-CSU și SPD, Camera inferioară a Parlamentului (Bundestag) a dezbătut miercuri „impactul relațiilor AfD cu Rusia asupra intereselor în domeniul securității Germaniei”.

Președintele Comisiei pentru controlul serviciilor secrete, Marc Henrichmann, a enumerat domeniile vizate de interpelările AfD: livrări de armament către Ucraina, centrale electrice, producția de drone și bazele Bundeswehr.

Ce au de-a face aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Un stat inamic nu ar vrea să afle exact aceste lucruri de la inamicii săi? Eu așa cred”, a declarat Henrichmann, adăugând că legăturile cu Kremlinul „n-ar putea fi mai strânse.

AfD a respins acuzațiile drept „răuvoitoare”, fără a oferi un răspuns concret. Vicepreședintele grupului parlamentar, Markus Frohnmaier, a declarat: „Dacă ar fi fost adevărat, ne-ați fi încarcerat de mult timp”.

Deputatul AfD Stefan Keuter a adăugat că răspunsurile guvernului federal la interpelările extremei drepte sunt disponibile public și demonstrează caracterul inofensiv al acestora.

AfD a obținut locul doi în alegerile legislative din februarie, un scor istoric, și conduce în mai multe sondaje față de blocul CDU-CSU condus de cancelarul Friedrich Merz.

Sonja Eichwede de la SPD a afirmat că AfD „vrea să submineze interesele securității germane” și reprezintă „un adevărat pericol la adresa democrației”.

Dezbaterea parlamentară a vizat și planurile de călătorie în Rusia ale unor deputați AfD. Markus Frohnmaier intenționa să meargă în Rusia în primăvară, invocând necesitatea menținerii unui dialog deschis cu Moscova, dar ulterior a renunțat.

Rusia este acuzată, în ciuda dezmințirilor oficiale, de desfășurarea unor campanii de spionaj, dezinformare și sabotaj în Germania și alte părți ale Europei.