Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

Președintele rus Vladimir Putin mărește seria numirilor de tineri loiali și membri apropiați ai familiei în structurile cheie de putere, semnalând o schimbare de generație într-un context de tensiuni interne accentuate în conducerea de la Moscova.

Potrivit relatărilor, odată cu înaintarea în vârstă a liderului (73 de ani) și cu un mediu politic intern şi extern tot mai instabil, s-ar contura o strategie de a securiza fidelitatea aparatului de stat şi de a evita fisuri în linia de comandă.

Pe 14 mai 2024, agenția Reuters a relatat că Putin l-a demis pe Nikolai Patrushev, vechi colaborator şi arhitect al securităţii naţionale ruse, de la funcţia de secretar al Consiliului de Securitate şi l-a transferat într-un portofoliu cu vizibilitate mai redusă, respectiv industria navală.

În acelaşi timp, au fost promovate figuri mai tinere: printre ele, Alexei Dyumin (51–52 de ani) şi Maxim Oreshkin (aproximativ 41 de ani) au primit poziţii de rang superior în administraţia prezidenţială.

„Oreshkin a fost promovat, Dyumin a fost adus mai aproape, iar Patrushev senior a fost puternic retrogradat.”, potrivit swissinfo.ch.

Această mutare este interpretată ca parte a planului de a introduce o generaţie „a doua” în vârful puterii, al cărei sprijin să fie considerat solid de către Kremlin în contextul războiului şi al sancţiunilor internaţionale.

Pe lângă promovarea tinerilor loiali, apar tot mai multe semne că membrii apropiaţi ai familiei (sau rude) ocupă funcţii-cheie.

Conform unui dosar al serviciilor de informaţii ucrainene, consultat de publicaţia britanică The Times, verișoara-odată îndepărtată a lui Putin, Anna Tsivilyova (52 de ani), ar fi fost instalată ca ministru adjunct al Apărării, iar soţul său, Sergei Tsivilev, numit în poziţie ministerială la Energie.

Conform raportului:

„Putin a format mai multe grupuri de rude în guvern, iar Anna conduce unul dintre aceste grupuri.”

Aceste numiri indică o orientare spre „încredere familială” şi consolidarea loialităţii interne prin legături de rudenie.

Strategia de reorganizare survine într-un moment în care Rusia se confruntă atât cu repercusiuni pe plan extern – sancţiuni tot mai dure, reducerea veniturilor la petrol şi costuri crescute legate de conflictul din Ucraina – cât şi cu tensiuni interne în rândul elitei politice.

Un expert citat de Reuters observa că:

„Kremlinul cade într-o stare de paranoia.”

Prin urmare, consolidarea puterii în jurul unei noi generaţii de loiali, dar şi a familiei, pare să fie o reacţie la percepţia riscurilor sporite.

Promovarea lui Dyumin, de exemplu, este văzută ca alegerea unui „pretendent” loial, pregătit pentru scenarii pe termen lung.

Această evoluţie ridică câteva întrebări: Ce rol va juca generaţia mai tânără în conducerea rusă? Cum se va modifica echilibrul de forţe între vechea gardă şi noile numiri?

Şi, în cazul unei continuări a mandatului prezidenţial al lui Putin, cum va arăta strategia de succesiune? În plus, mutările sugerează că, în contextul războiului şi al izolării internaţionale, loialitatea devine criteriul principal pentru ocuparea posturilor cheie.

Redefinirea liniei de putere de către Vladimir Putin, prin promovarea loialiștilor mai tineri și implicarea membrilor apropiați ai familiei, reflectă o transformare importantă în structura de conducere a Rusiei.

Pe fondul tensiunilor interne şi externe, aceste mișcări par menite să asigure o continuitate a regimului şi să prevină eventualele fisuri.