Moscova și regiunile înconjurătoare, vizate de atacuri cu drone ucrainene

Apărarea aeriană rusă a doborât zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova și aproape 160 de altele în diverse regiuni ale Rusiei, în atacuri care au dus la moartea a cel puțin unei persoane și rănirea altor cinci, au declarat oficiali ruși luni, 27 octombrie 2025.

Într-o nouă escaladare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, autoritățile ruse au anunțat că apărarea aeriană a doborât zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova și aproape 160 de alte drone în alte regiuni ale țării.

Atacurile au provocat moartea unei persoane și rănirea altor cinci, potrivit oficialilor ruși. Aceste incidente se produc aproape patru ani după începutul celui mai sângeros război terestru din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Ministerul Apărării din Rusia a precizat că 34 de drone ucrainene au fost doborâte înainte de a ajunge în capitală, iar alte aproximativ 160 de drone au fost interceptate în regiunile Belgorod, Volgograd, Kaluga și Bryansk.

În urma acestor atacuri, o persoană a fost ucisă, iar cinci au fost rănite, a declarat guvernatorul regiunii Bryansk, Alexander Bogomaz.

„Două persoane au fost spitalizate în urma atacurilor cu drone în regiunea Bryansk”, a adăugat oficialul.

Pentru a preveni posibile incidente și daune, autoritățile au închis temporar două dintre cele patru aeroporturi din Moscova. În plus, mai multe localități din apropierea capitalei au fost plasate în alertă maximă în timpul atacurilor.

Până în prezent, oficialii ruși nu au raportat daune semnificative asupra infrastructurii din Moscova, însă autoritățile continuă să monitorizeze situația.

🇺🇦⚡🇷🇺 Ukrainian armed forces have carried out a major long-range drone attack on the Moscow Oblast, using dozens of drones from several directions, "Russian air defense forces shot down 193 Ukrainian drones overnight, including 34 UAVs en route to Moscow", the Russian MoD said. pic.twitter.com/Td7Lm3Synl — Geo News (@GeoTienou) October 27, 2025

Potrivit surselor locale, sistemele de apărare aeriană au fost mobilizate rapid pentru a intercepta dronele înainte ca acestea să atingă obiective critice.

În alte regiuni, unele drone au cauzat distrugeri minore la clădiri și utilaje, dar nu au fost raportate pagube majore.

Aceste atacuri se încadrează în cadrul unui conflict de lungă durată între cele două state. Rusia a concentrat eforturile asupra sistemului energetic al Ucrainei, încercând să limiteze capacitatea Kievului de a-și menține infrastructura funcțională în timpul iernii.

Pe de altă parte, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și a infrastructurii energetice ruse, vizând astfel reducerea capacității de export a celui de-al doilea cel mai mare producător de petrol din lume.

Analistii consideră că folosirea dronelor în atacuri multiple reprezintă o strategie de diversificare a riscurilor și de presiune asupra adversarului.

„Aceste operațiuni cu drone arată intensitatea și complexitatea conflictului, în care ambele părți încearcă să își afecteze reciproc capacitățile energetice și logistice”, a explicat un expert militar..

Conflictul continuă să afecteze populațiile civile și să determine măsuri sporite de securitate în zonele vizate.

Autoritățile ruse au subliniat că sistemele de apărare aeriană rămân operaționale și că vor continua să protejeze infrastructura critică a țării.