Zelenski, prezent la întâlniea „Coaliției de Voință” de la Londra

Liderii internaționali din „Coaliția de Voință” se întâlnesc la Londra pentru a analiza modalități de a intensifica presiunea asupra Rusiei în contextul invaziei sale în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi prezent la eveniment, în timp ce alți lideri, inclusiv Taoiseach-ul irlandez Micheál Martin, se vor alătura de la distanță.

Reuniunea este găzduită de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Întâlnirea a fost organizată după vizita lui Zelenski la Casa Albă săptămâna trecută, în urma căreia nu a reușit să obțină angajamente pentru livrarea rachetelor Tomahawk din partea Statelor Unite.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că evenimentul va fi centrat pe identificarea de modalități pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.

„Singura persoană implicată în acest conflict care nu dorește să oprească războiul este președintele [Vladimir] Putin, iar atacurile sale deprimate asupra copiilor dintr-o grădiniță din această săptămână fac acest lucru clar”, a spus Starmer înainte de întâlnire. „De fiecare dată îi oferim lui Putin șansa de a opri invazia sa inutilă, de a înceta uciderea și de a-și retrage trupele, dar el respinge în mod repetat aceste propuneri și orice șansă de pace.”

În cadrul întâlnirii, Starmer va anunța planuri pentru accelerarea livrării a 140 de rachete ușoare multifuncționale către Ucraina, parte a unui acord de 1,6 miliarde de lire sterline semnat în martie anul trecut între Marea Britanie și Ucraina. Rachetele sunt fabricate în Belfast.

La reuniune vor participa personal secretarul general NATO Mark Rutte și prim-miniștrii Danemarcei și Olandei, iar aproximativ 20 de lideri se vor conecta de la distanță.

Taoiseach-ul irlandez Micheál Martin a reiterat că Irlanda este deschisă să contribuie prin eforturi de menținere a păcii în Ucraina, în cazul în care se ajunge la un acord de pace.

În paralel, liderii Uniunii Europene de la Bruxelles nu au adoptat oficial planul de transformare a celor 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate într-un împrumut pe termen lung pentru Ucraina, în urma opoziției Belgiei din cauza riscurilor juridice și financiare.

Prim-ministrul belgian Bart de Wever a declarat că rămâne neconvins privind garanțiile necesare pentru ca Belgia să nu fie singura responsabilă pentru suma respectivă dacă Rusia ar face o contraclaimare.

Textul final al documentului UE a fost simplificat, indicând angajamentul Uniunii de a sprijini nevoile financiare și militare ale Ucrainei în următorii doi ani, invitând Comisia Europeană să exploreze opțiuni în acest sens.

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a spus că riscurile conversiei activelor rusești sunt gestionabile, însă acest lucru nu a fost suficient pentru ca Belgia să aprobe formularea mai fermă.

Martin a confirmat că Irlanda susține planul, care ar asigura finanțarea și sprijinul militar pentru Ucraina pe termen de doi ani. Liderii UE au stabilit să revină asupra problemei la următorul summit din decembrie.

Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești, ca parte a eforturilor internaționale de a pune presiune asupra Moscovei pentru a negocia pacea în Ucraina.

Măsurile urmăresc să limiteze accesul Rusiei la fonduri și resurse critice pentru finanțarea războiului. În paralel, prim-ministrul britanic Keir Starmer a făcut apel la lideri să intensifice livrările de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina, subliniind necesitatea susținerii continue a țării împotriva agresiunii.

Oficialii europeni au confirmat că monitorizează atent impactul sancțiunilor asupra economiei ruse și coordonează acțiunile cu partenerii internaționali pentru eficiență maximă.