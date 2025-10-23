Atac antisemit la Universitatea din Londra: Profesor israelian amenințat cu moartea

Un incident violent a avut loc recent la Universitatea din Londra, unde un profesor de economie a declarat că a fost agresat de un grup de demonstranți mascați, care l-au amenințat cu moartea și i-au adresat acuzații grave.

Evenimentul a atras atenția mass-mediei britanice și a generat reacții din partea universității și a organizațiilor de securitate.

Michael Ben-Gad, profesor la Universitatea din Londra, a povestit pentru Sky News că demonstranții au pătruns în sala sa de clasă și s-au apropiat direct de el.

Potrivit profesorului, demonstranții l-au acuzat că este un „criminal de război” și un „nazist”.

Profesorul are un trecut militar în cadrul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în anii 1980 și menține legături academice cu universități israeliene.

Ben-Gad a precizat că a fost vizat de un grup anti-Israel numit City Action for Palestine, care cere demiterea sa.

Conducerea Universității din Londra a emis un comunicat prin care afirmă că nu va tolera hărțuirea personalului sau a studenților.

„Ben-Gad are sprijinul deplin al universității și al echipei sale de conducere”, se arată în declarație.

Pro-Palestine students disrupt the lecture of Michael Ben-Gad, an ex-Israeli soldier and current lecturer at City University in London. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkJSh pic.twitter.com/B5whXdY0D6 — Press TV 🔻 (@PressTV) October 22, 2025

Universitatea a subliniat că siguranța cadrelor didactice și a studenților este o prioritate și că situații de acest gen sunt investigate cu seriozitate.

În ciuda incidentului, Michael Ben-Gad a declarat că nu intenționează să renunțe la responsabilitățile sale.

„Insist să-mi îndeplinesc îndatoririle. Studenții au dreptul să nu aștepte nimic mai puțin de la mine”, a spus acesta pentru Sky News.

Profesorul a subliniat că misiunea sa educațională continuă, chiar și în contextul presiunilor externe.

Contextul evenimentului reflectă o creștere a tensiunilor antisemitice în Marea Britanie. Community Security Trust, organizație care monitorizează securitatea comunităților evreiești, a raportat peste 1.500 de incidente antisemite în prima jumătate a anului 2025, cel de-al doilea cel mai ridicat total înregistrat vreodată în țară.

Aceste date sugerează o intensificare a atacurilor și a intimidărilor asupra persoanelor asociate cu Israelul sau cu comunitățile evreiești.

Incidentul de la Universitatea din Londra ridică întrebări cu privire la securitatea cadrelor universitare și la modul în care instituțiile educaționale gestionează conflictele externe care se reflectă în campusuri.

Universitatea și autoritățile locale analizează circumstanțele evenimentului și discută măsuri suplimentare pentru prevenirea unor situații similare în viitor.