Avocat evreu, arestat la Londra pentru că purta un colier cu Steaua lui David

Un avocat evreu a fost arestat la Londra de Poliția Metropolitană pentru că purta un colier cu Steaua lui David, poliția susținând că acesta ar putea „antagoniza” protestatarii, potrivit Jerusalem Post. Gestul polițiștilor londonezi a stârnint indignare din partea oficialilor israelieni.

Ofițerii de poliție din Poliția Metropolitane din Londra au arestat un avocat evreu pentru că purta un colier cu Steaua lui David, susținând că acest lucru „a antagonizat” protestatarii pro-palestinieni și că simbolul ar putea „ofensa”, a relatat The Telegraph.

Avocatul a declarat pentru The Telegraph că a fost încătușat și reținut timp de aproape 10 ore în încercarea de a „incrimina purtarea colierului cu Steaua lui David”.

El a fost arestat la ora 19:00, pe 29 august, în timpul unui protest pro-Palestina în fața ambasadei Israelului la Londra și spune că se afla acolo pentru a monitoriza evenimentul, pentru a depista comportamentul ilegal al protestatarilor și pentru a examina acțiunile polițiștilor prezenți la fața locului.

Avocatul a relatat că mâinile i-au fost încătușate la spate, înainte de a fi urcat într-o mașină de poliție și reținut pentru interogatoriu.

Poliția Metropolitană din Londra neagă că arestarea s-ar fi datorat colierului cu Steaua lui David și susține că bărbatul a fost arestat după ce ar fi „încălcat în mod repetat” un ordin al ofițerilor de a ține separate grupurile de protest opuse, potrivit The Telegraph.

Avocatul spune că a înregistrat până la 30 de incidente de comportament criminal din partea protestatarilor, dar a insistat că niciunul nu a dus la o condamnare. De asemenea, avocatul a relatat că a fost abuzat personal, inclusiv fiind numit „ucigaș de bebeluși sionist”.

„Poliția susține că purtarea unei Stele a lui David este o antagonizare a protestatarilor, în timp ce am văzut tot felul de sloganuri antisemite pe pancarte și strigăte la adresa evreilor care au rămas nepedepsite”, a declarat el pentru Telegraph, în ceea ce a numit unul dintre cele mai clare exemple de dublu standard la poliție.

Ministrul de externe din Israel, Gideon Sa'ar, a denunțat arestarea avocatului evreu pentru purtarea unui colier cu Steaua lui David drept o „rușine morală” într-o postare pe X de sâmbătă.

„Steaua lui David este un simbol al identității evreiești, nu o provocare. Faptul că evreii sunt avertizați în centrul Londrei să nu o afișeze public arată cum antisemitismul, răspândit prin marșuri «pro-palestiniene» pline de ură în Marea Britanie, a otrăvit străzile”, a adăugat el.

„Autoritățile britanice trebuie să acționeze: să interzică sloganurile antisemite și să efectueze o revizuire instituțională completă”, a mai afirmat afirmat Sa'ar.