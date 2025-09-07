International Violențe comise de protestatarii pro-alestinieni la Londra. Peste 400 de arestări







Protestatarii pro-palestinieni din Londra s-au dedat la violențe fără precedent contra ofițerilor care au intervenit la un miting ilegal, potrivit unui anunț pe X al Poliției Metropolitane din capitala britanică.

„Ofițerii care supravegheau protestul organizației „Defend Our Juries” (Apărați juriile noastre - n.red.) din Piața Parlamentului au fost supuși unui nivel excepțional de abuz, fiind inclusiv loviți cu pumnii, cu picioarele, scuipați sau loviți cu obiecte aruncate înspre ei, pe lângă abuzurile verbale. Nicio agresiune împotriva ofițerilor nu va fi tolerată, iar arestările au fost deja efectuate. Îi vom identifica pe toți cei responsabili și îi vom urmări penal în măsura legii”, a anunțat poliția.

De asemenea, Poliția Metropolitană din Londra a condamnat abuzurile „intolerabile” la care au fost supuși ofițerii de persoanele care participau la un protest față de interzicerea, ca grup terorist, a organizației de activiști pro-Hamas „Palestine Action”.

Comisarul adjunct Claire Smart, care a condus operațiunea de poliție, a declarat că „este intolerabil ca cei a căror sărcină este să aplice legea și să asigure siguranța oamenilor - în acest caz, prin arestarea persoanelor care comit infracțiuni în temeiul Legii Terorismului - să fie supuși acestui nivel de abuz.”

Poliția a adăugat că protestatarii pro-palestinieni au fost abuzivi atât fizic, cât și verbal, într-un „efort coordonat de a împiedica ofițerii să își îndeplinească atribuțiile”.

Un purtător de cuvânt al organizației „Defend Our Juries” a susținut că mitingul ar fi fost „pașnic” și că declarația Poliției Metropolitane despre abuzurile comise împotriva ofițerilor săi este o „afirmație uimitoare”.

„Am fost aici toată ziua și nu am văzut nicio violență sau agresiune din partea nimănui”, au susținut activiștii pro-Hamas, care acuză poliția de violență.

În întreaga zi, peste 425 de persoane au fost arestate pentru violențele contra poliției sau încălcarea Legii Terorismului.

Reamintim că guvernul britanic a interzis organizația de susținători ai Hamas „Palestine Action” în temeiul Legii terorismului, în luna iulie, incriminând apartenența la sau sprijinirea grupului, fapte ce pot fi pedepsite cu până la 14 ani de închisoare.