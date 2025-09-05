Economie Starmer a mai provocat o criză, cea a obligațiunilor







Obligațiunile guvernamentale britanice se confruntă cu presiuni crescânde, pe fondul îngrijorărilor globale legate de cheltuielile fiscale și inflație, ceea ce determină investitorii să își reducă expunerea, potrivit analiștilor economici de la IG.

Randamentul titlurilor de stat pe 30 de ani a atins niveluri care nu au mai fost înregistrate din 1998, semnalând amploarea actualei vânzări masive pe piața obligațiunilor.

În lipsa unor măsuri imediate care să tempereze această tendință, piețele rămân extrem de nervoase în privința perspectivei datoriei publice britanice.

Vânzările masive afectează mai ales obligațiunile pe termen lung, iar randamentul titlurilor de stat pe 30 de ani a crescut cu patru puncte de bază, depășind 5,72%.

Experții consideră că această evoluție reflectă temerile legate de perspectivele fiscale pe termen lung și de posibilele efecte ale inflației asupra economiei.

Declarațiile oficialilor fiscali și lipsa unor măsuri concrete pentru reducerea presiunilor au amplificat incertitudinea.

Specialiștii subliniază că vânzările nu sunt doar rezultatul factorilor interni, ci fac parte dintr-o tendință globală, unde investitorii reduc expunerea la activele pe termen lung în fața incertitudinilor economice.

În paralel, lira sterlină s-a depreciat față de dolar, atingând un minim de patru săptămâni, sub 1,34 USD, fiind printre cele mai slabe monede din grupul G-10.

Această slăbiciune se datorează atât forței dolarului, cât și îngrijorărilor privind situația fiscală a Marii Britanii.

Anunțul programării bugetului pe 26 noiembrie de către Cancelarul Rachel Reeves intensifică incertitudinea, în contextul anticipării unor eventuale creșteri de taxe sau reduceri de cheltuieli.

Și raportul lira-euro a arătat o depreciere, moneda britanică revenind ușor peste 87 de pence pentru un euro. Aceasta indică o reducere generală a expunerii investitorilor la activele din Marea Britanie, afectând atât obligațiunile, cât și acțiunile listate la FTSE.

Presiunile asupra obligațiunilor guvernamentale britanice au consecințe importante pentru piața financiară și economia britanică.

Randamentele ridicate cresc costul de finanțare pentru stat și pot influența deciziile de investiții ale companiilor și consumatorilor.

La nivel internațional, Marea Britanie se află sub presiune comparativ cu alte economii dezvoltate, unde ratele dobânzilor cresc, iar investitorii caută siguranță în active cu risc scăzut.

În perioada următoare, randamentele record ar putea accentua volatilitatea piețelor, iar investitorii vor monitoriza cu atenție datele economice și deciziile politice.

La nivel global, evoluția obligațiunilor britanice reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea finanțelor publice și în capacitatea guvernului de a gestiona presiunile inflaționiste.