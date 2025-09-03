Economie România, lideră într-un clasament înfricoșător. Buzunarele sunt tot mai goale







România se află într-un top nedorit, al prețurilor produselor care ies pe proțile fabricilor. Țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană (UE) la acest nivel, iar efectele se văd în buzunare. Procentul este de 0,6% în luna iulie față de iunie, conform Agerpres.

Conform ce au fost realizate de Eurostat, de la o lună la alta, preţurile producţiei industriale au crescut în majoritatea statelor membre, însă cele mai importante creşteri au fost înregistrate în România (6,7%), Bulgaria (5,7%) şi Slovacia (2,8%). Eurostat precizează că evoluţia preţurilor producţiei industriale în UE a fost influenţată în special de avansul de 2,3% al preţurilor la energie.

În ritm anual, preţurile producţiei industriale au înregistrat o creştere de 0,2% în zona euro şi un avans de 0,4% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, România se numără printre statele membre cu cele mai mari creşteri ale preţurilor producţiei industriale, cu un avans de 2,5% în ritm anual. Creşteri mai mari s-au înregistrat doar în Bulgaria (10,7%) şi Danemarca (4,5%).

Modificarea preţurilor la porţile fabricilor ese răsfrânge asupra consumatorilor finali şi de aceea poate fi un indicator al evoluţiei inflaţiei pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară.

Institutul Naţional de Statistică (INS) a dat publicităţii propriile date, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,7% în iulie 2025, faţă de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 5%.

La nivelul pieţei interne, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat o creştere de 6,68% în iulie 2025 faţă de luna precedentă şi o majorare de 2,51%, în comparaţie cu luna iulie a anului trecut.

Legat de ceea ce înseamnă piaţa externă, în iulie, faţă de luna precedentă, preţurile producţiei industriale au fost mai mari cu 0,74%, iar comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior se constată o creştere de 3,18%, conform sursei citate.

Pe marile grupe industriale, în iulie 2025, faţă de iulie 2024, creşteri ale preţurilor producţiei industriale au fost consemnate în: industria bunurilor de capital (+2,88%), industria bunurilor de uz curent (6,23%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+3,22%), industria bunurilor intermediare (+3,52%) şi în industria energetică (+0,33%).