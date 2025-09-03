Social Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”







CFR Călători este la pământ din toate punctele de vedere și riscă să intre în faliment. Directorul general al instituției, Traian Preoteasa, a trimis o notă, mai multor instituții importante, în care a avertizat despre starea jalincă a transportului feroviar, conform clubferoviar.ro.

Oficialul cere bani pentru acoperirea găurilor financiare imense. Într-o adresă trimisă ministrului Ciprin Șerban, secretarului de stat Ionuț Săvoiu, reprezentanților Direcției de Transport feroviar, CFR SA, ARF, Electrificare CFR, Traian Preoteasa se plânge pentru că nu primește o compensație egală cu cea de anul trecut. Și spune că în 2024, instituția a fost pe plus.

Compensaţia ce a revenit către CFR Călători pentru anul în curs este de doar 1.739.022 de lei. Suma e insuficientă pentru acoperirea costurilor de exploatare ale societăţii, după cum precizează sursa citată.

Compensaţia alocată pentru anul 2025 reprezintă doar 80% din compensaţia alocată în anul 2024. Iar asta în condiţiile în care veniturile din transportul de călători sunt scăzute față de anul precedent prin aplicarea prevederilor din OUG nr.156/2024. Iar cheltuielile sunt indexate cel puţin cu inflaţia conform aceleiaşi ordonanțe.

Pentru că ARF nu a încheiat încă un Act Adiţional la Contractul de servicii publice 2022-2032, conform prevederilor contractuale, CFR Călători încasează o compensaţie lunară de doar 132.140 mii lei, insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în condiţiile în care şi veniturile din transportul de călători sunt mai mici cu cca 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024.

În 2024, SNTFC CFR Călători primea un tarif unitar pe tren/km în cuantum de 44,73 lei/tren/km, ceea ce asigură o compensaţie lunară de aproximativ 180.000 de lei. Calculele făcute de Preoteasa se bazează pe sumele primite în urma rectficărilor bugetare făcute de fostul premier Marcel Ciolacu.

Încasarea unei compensaţii diminuate, coroborată cu diminuarea veniturilor din transportul de Călători, determină o lipsă acută de lichidităţi, ceea ce va duce la creşterea datoriilor restante a CFR Călători către CNCFR şi alţi furnizori, majorarea cheltuielilor cu penalităţile calculate de furnizori, achiziţionarea cu întârziere a materialelor şi pieselor de schimb necesare bunei funcţionări a materialului rulant cu o vechime de peste 30 de ani, disfuncţionalităţi în activitate.

De asemenea, precizăm faptul că societatea, lucrând cu furnizori de stat în proporţie de 70%, aceştia au aplicat indexarea tarifelor conform OUG 156/2024, ceea ce a dus la creşterea cheltuielilor faţă de anul trecut (energie, tarife AFER, AGIFER, prestaţii Informatică Feroviară pentru programul de ticketing etc), acuză Preoteasa.

„95% din cheltuielile lunare sunt strict legate de bună desfășurare a obligaţiei de serviciu public (taxa de utilizare infrastructură, motorină, energie de tracţiune, personal, reparaţii, mentenanţă MR), iar în prezent, din cauza lipsei acute de lichidităţi, suntem în pericol de oprire a traficului.”, spune Preoteasa în adresa semnată împreună cu directorul Financiar, Aida Hanganu.

Directorul general mai spune că rezultatul financiar pe primele 7 luni ale anului 2025, este unul negativ, pierderea fiind de 205.346 mii de lei. Datoriile CFR Călători S.A. la data prezentei sunt în sumă de 625.000 mii de lei.

CN CFR SA: 114.479 mii de lei; Electrificare CFR: 71.311 mii de lei; Furnizori de motorină: 106.880 mii de lei; Furnizori reparatori: 118.641 mii de lei; Salubrizatori 17.454 mii de lei; Alţi furnizori (în cuantum de 196.235 mii lei mententanță, pază, utilităţi, AFER, AGIFER etc).

La toate aceste datorii, furnizorii calculează penalităţi de întârziere.