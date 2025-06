Ilie Bolojan: Demolăm privilegii și sinecuri. Primele ținte sunt chiar din PNL

Premierul desemnat Ilie Bolojan a anunțat, sâmbătă, la congresul USR, că programul de guvernare al României va pune accent pe ”demolarea privilegiilor, sinecurilor și a cheltuielilor inutile”. Primele ținte ale noii politici sunt chiar din interiorul PNL: directorul CFR, Traian Preoteasa și directorul STB, Daniel Istrate. Primul este susținut de Lucian Bode, iar celălalt de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Prezent, sâmbătă, la congresul USR, premierul desemnat al României a transmis un mesaj ferm, de reformă fiscală și administrativă a statului.

Mesajul public al premierului desemnat a fost unul cât se poate de ferm.

Chiar dacă nu a nominalizat persoanele, primele ținte ale lui Bolojan sunt chiar din interiorul PNL. Este vorba despre directorii CFR și STB București, care au fost subiectul unor discuții aprinse, vineri seara, într-o ședință a liderilor liberali.

Cele două personaje controversate sunt susținute de liderii Lucian Bode (vicepreședintele Camerei Deputaților) și Hubert Thuma (președintele CJ Ilfov).

Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a ocupat această pozție cu sprijinul necondiționat al liderului PNL Lucian Bode.

Directorul CFR s-a remarcat, recent, prin niște declarații publice legate de veniturile sale. El a afirmat că încasează lunar peste 11.000 de euro, o parte semnificativă a veniturilor provenind din chirii, inclusiv dintr-un apartament pe care îl deține în Dubai.

Preoteasa a fost întrebat într-o conferință de presă cum își permite investiții imobiliare considerabile, în condițiile în care declarația sa de avere indică venituri anuale de circa 290.000 de lei din poziția de director CFR.

În concepţia unora, probabil, angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună”, a declarat Preoteasa.