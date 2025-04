Social Surse: La Primăria Capitalei se discută falimentul STB SA







STB SA se îndreaptă spre incapacitate financiară de funcționare. Surse din Primăria Municipiului București au declarat, în exclusivitate pentru ”Evenimentul Zilei”, că situația economică a societății de transport public este ”un dezastru”. Printre soluțiile de redresare financiară care se iau în discuție - chiar în această perioadă - este și falimentul societății.

Falimentul STB - variantă de lucru în PMB pentru redresarea economică a transportului public

Sub amenințarea executării silite a creditorilor, cu un personal supradimensionat și cheltuieli mai mari decât veniturile, societatea bucureșteană de transport se confruntă cu o criză financiară fără precedent. Potrivit sursei din PMB, veniturile proprii ale STB și subvenția alocată de Primăria Capitalei acoperă cheltuielile societății doar până în luna august 2025, inclusiv.

Datorii istorice, schema de personal supradimensionată, cheltuieli exorbitante pe reparații sunt câteva din motivele cronice care au menținut în criză financiară societatea, în ultimii ani. Corelat cu o infrastructură precară, cu niște decizii de management nefericite avem rețeta unui dezastru financiar. Anul acesta, mai mult ca în alți ani, situația s-a agravat. Sunt creditori cu decizii executorii, iar capacitatea financiară a Primăriei este limitată. (...) Una din soluțiile de redresare financiară a STB, luată în discuție, este falimentul.

Această ”variantă de lucru” este una din opțiunile luate în calcul de reprezentanții municipalității, implicați în rezolvarea crizei financiare din STB.

STB. Semne proaste anul are...

Anul 2025 a debutat la STB SA cu blocarea conturilor de către ANAF. Statul român a trecut la măsuri coercitive față de societatea de transport, de la care are de recuperat 817.868.516 lei. Suma reprezintă contribuții neachitate către bugetul de stat, pentru care ANAF a emis somații și titluri executorii până la concurența sumei datorate.

Tot de la începutul anului, STB SA se află sub amenințarea altui creditor: Electroputere VFU Pașcani. Transportatorul bucureștean a fost obligat de instanță să-i plătească 305.000.000 lei (valoarea unui contract neonorat), precum și penalități de 27.000.000 lei.

Pentru a ieși din impas, STB SA s-a adresat municipalității. Primăria Capitalei a fost de acord ca STB să ”lase amanet” 400 de autobuze Otokar la ANAF, ca să nu rămână cu conturile blocate. Tot Primăria a agreat să fie ”girant” pentru STB, care vrea să se împrumute la bancă de 363.293.815 lei pentru a stinge litigiul cu furnizorul Electroputere VFU Pașcani.

STB. Salarii de 1.259.170.000 lei, în 2025

”Evenimentul Zilei” a adresat o solicitare STB SA referitoare la numărul de personal și cheltuielile cu salariile. Din răspunsul primit, aflăm că la STB SA lucrează 9.853 de salariați. Dintre aceștia, 3.562 sunt șoferi (3.454 conducători autobuz și 108 conducători troleibuz), iar 896 sunt vatmani. Adică personalul esențial, cel care iese în traseu și efectuează serviciile de transport public, reprezintă 45% din total.

Restul de 5.395 salariați asigură servicii suport pentru activitatea de transport public. Menționăm cei 1.819 angajați (! cifră importantă, asupra căreia vom reveni) care se ocupă de reparația și întreținerea mijloacelor de transport și a infrastructurii.

Un număr de 562 de salariați lucrează la cele 140 de puncte de vânzare a abonamentelor și biletelor STB, iar alți 230 sunt controlori.

Restul, aproximativ 2.700 de persoane, desfășoară activități la serviciile financiar, resurse umane, serviciul tehnic, achiziții etc. STB SA are în structura de personal 193 de funcții de conducere.

Totalul salariilor plătite de STB anul trecut a fost de 1.209.447.000 lei, iar pentru anul 2025 este estimat un buget de salarii de 1.259.170.000 lei.

STB încasează 287.905.840 lei pe an din vânzarea de călătorii. Doar 15% din necesarul de funcționare

Capacitatea STB SA de a genera venituri din activitățile sale a rămas limitată. Chiar dacă a diversificat metodele de plată, iar Primăria Capitalei a cumpărat mijloace de transport noi, STB nu reușește să își mărească nivelul de încasări.

O cauză o reprezintă tariful plafonat, de câțiva ani, la valoarea de 3 lei pentru o călătorie (valabilă 90 de minute). Costurile de operare au crescut, în fiecare an, în timp ce tariful a rămas neschimbat. Valoarea subvenției alocate de Primărie nu a crescut exponențial cu costurile de operare, acesta fiind un alt motiv. Din cele 906.308.110 lei (valoarea subvenției pentru transport public din anul 2025), 471.000.000 lei acoperă contravaloarea gratuităților pentru cei 203.600 de elevi și cei 469.421 de pensionari.

Pe de altă parte, nici STB SA nu reușește să optimizeze încasările. Chiar dacă numărul utilizatorilor transportului public crește, statistic, de la un an la altul. Cauzele ar fi: desele întreruperi ale conexiunii sistemelor de plată, lipsa unei strategii de marketing (oferte pentru turiști, firme etc), dar și lipsa unei strategii de control și verificare a validărilor.

Anual, cei 230 de controlori reușesc să identifice aproximativ 100.000 de călători care nu plătesc. Cifra pare mare, iar randamentul ridicat: 7,5 milioane lei încasări, într-un an, din suprataxa de 80 de lei. În realitate însă, randamentul este unul ridicol: media amenzilor per zi, per controlor este de 1,74 (la 250 zile lucrătoare pe an). Adică, rotunjit, un controlor aplică 2 amenzi pe zi!...

Pentru activitatea lor, cei 230 controlori primesc, anual, salarii de aproximativ 14.000.000 lei. Dublu cost față de randamentul lor.

O altă sursă de venit neexploatată de STB o reprezintă Publicitatea. Deși dispune de un parc activ de 1.186 de autobuze, 211 troleibuze și 303 tramvaie, care opresc în peste 3.300 de stații (adică o suprafață cumulată de peste 50.000 mp de expunere publicitară), veniturile anuale din publicitate nu depășesc 4.000.000 lei. (Prețul de închiriere pe piața liberă este între 9 și 35 euro/ mp/ lună). În schimb, costurile de funcționare ale Departamentului de Marketing al societății sunt de aproximativ 4,5 milioane lei/an (doar salarii).

STB nu ”știe” cu veniturile, dar ”știe” cu cheltuielile.

Când repari autobuze și tramvaie la prețul de achiziție a unor mijloace de transport noi, ar trebui să se declanșeze un semnal de alarmă la nivelul managementului. Când o faci deja de ani de zile, iar nimeni nu se sesizează, efectul este predictibil: falimentul. Societatea de Transport București STB SA cheltuie, anual, sute de milioane de lei pentru ”materiale, piese, servicii și lucrări”. Mai exact, 725.945.364 lei în ultimii trei ani. Echivalentul a 450 de autobuze noi. Sau a 75 de tramvaie Imperio.

În bilanțul cheltuielilor pe anul trecut (2024) - vizibil în secțiunea ”Transparență” de pe website-ul STB -, se distinge un capitol aparte: ”Furnizori (materiale, piese, servicii, lucrări, carburanți, lubrefianți etc)”. Dacă extragi costurile de combustibil (222.830.503 milioane lei/an), cele cu consumul de energie (99.998.625 lei/an), costurile pentru Asigurări (18.131.441 lei/an), rămâne suma de 252.008.637 lei. Bani alocați pentru reparații, piese și lucrări.

Deși a estimat un consum de combustibil în valoare de 170.000.000 lei în anul 2024, STB a cheltuit cu 52.000.000 lei mai mult. La fel, costurile cu consumul de energie au fost depășite cu 1 milion de lei față de estimat. Cumulat, cu tot cu asigurările pentru mijloacele de transport, STB a cheltuit anul trecut 340.960.570 lei.

La această sumă se adaugă cheltuieli pentru ”materiale, piese, servicii, lucrări” de 252 milioane lei. Deși STB are personal calificat pentru partea de reparații (1.819 mecanici, ingineri, muncitori - conform răspunsului primit de la STB), mare parte din activitatea de întreținere și reparații este externalizată către firme. Banii sunt alocați pentru piese, materiale, servicii și lucrări atât pentru reparații și întreținere mijloace transport (ponderea cea mai mare), cât și pentru infrastructură (cale de rulare, stâlpi, macazuri, alte lucrări în autobaze și depouri)

Din evidențele plăților efectuate în anii 2022 și 2023 reiese același volum ridicat de cheltuieli pentru materiale, piese și reparații. Mai exact, 235.555.360 lei (2023) și 158.930. 244 lei (2022). Cumulat și cu 79.451.123 lei în primele trei luni ale anului 2025, rezultă suma de aproximativ 726 milioane lei! Adică echivalentul a peste 450 de autobuze noi. Sau a 400 de troleibuze. Sau a 75 de tramvaie Imperio...

STB se îndreaptă, rapid și sigur, către incapacitate financiară.

Perspectiva situației financiare a STB reiese din cifre, nu din opinii. Iar cifrele nu mint:

Venituri ale STB în 2025:

subvenția de la Primăria Capitalei: 906.308.110 lei ,

, venituri proprii estimate (vânzări bilete, alte bunuri și servicii) ale STB: 328.376.000 lei ,

, încasare compensație restantă (subvenția de anul trecut) de la Primăria Capitalei: 410.000.000 lei

o diferență de tarif (estimare, decizie in dezbatere, dar neaprobată**): 295.167.000 lei

Cheltuieli ale STB 2025:

salarii: 1.259.170.000 lei

cheltuieli (estimate) bunuri și servicii: 554.476.000 lei**

datorii ANAF: 377.999.984 lei, executorie. Tot ANAF a emis somații și titluri executorii până la concurenta sumei de 817.868.516 lei.

datorii creditori externi (Electroputere VFU Pașcani): 363.293.815 lei, executorie.

*Estimarea venitului din ”diferența de tarif” (295.000.000 lei) este fundamentată pe baza unei propuneri de majorare a tarifelor de călătorie. Propunerea este în dezbatere, însă o decizie nu a fost luată în prezent.

**La capitolul bunuri și servicii, STB a cheltuit deja, în lunile ianuarie, februarie și martie 2025, suma de 152.952.772 lei. Adică 27% în primul trimestru, din total estimat. În anul 2024, acest capitol a fost depășit cu 140 milioane lei (592 milioane lei cheltuite, față de 455 milioane lei prognozate). Sumele includ consumurile de combustibil, consum de energie, piese, materiale, servicii și lucrări.

Tragem linie și calculăm. Veniturile STB sunt construite din două surse certe (subvenția și estimările din vânzări bilete) și din două ”speranțe”. Sursele de venit certe însumează 1.236.684.110 lei, iar ”fantezia”, 705 milioane lei. Primăria va putea cu greu să onoreze restanța de 410 milioane lei. Bugetul Capitalei, deja adoptat, exclude această posibilitate. Majorarea de tarif care să aducă venituri estimate la 295.000.000 lei rămâne tot o speranță, la o decizie viitoare a CGMB.

Cheltuielile, în schimb, sunt certe: 2.554.940.815 lei.

Flota nouă se strică: un sfert din tramvaie și jumătate din autobuzele electrice stau pe dreapta

La situația financiară se adaugă și situația funcțională a parcului de vehicule. Multe din vehiculele noi, cumpărate de Primăria Capitalei acum nici 2 ani, au început să se strice. Infrastructura proastă sau lipsă, condițiile precare din depouri și autobaze contribuie la degradarea flotei noi.

Astăzi, din cele 100 de tramvaie Imperio, circulă doar 75. Restul sunt stricate din cauza șinelor degradate sau în reparație, pentru că au fost implicate în accidente rutiere. Din cele 100 de autobuze electrice noi, doar puțin peste jumătate circulă. Încă nu au fost montate stațiile de încărcare electrice pentru acestea.

Transportul public face parte din sfera serviciilor esențiale ale Capitalei. Este legiferat ca domeniu strategic și protejat ca atare. Dimensiunea, importanța și utilitatea acestui serviciu impune un management responsabil, capabil să gestioneze eficient activitatea de transport public. În realitate însă, situația este dramatic diferită...

Cu un primar general în campanie electorală, dar și cu un management al STB selectat pe criterii politice, nu tehnice, transportul public al Capitalei nu mai are șofer. Direcția pe care a luat-o acest domeniu strategic este greșită. Lipsește acel conducător capabil să pună frână risipei de resurse, să-i dea jos ”la prima” pe acei ocupanți abuziv ai schemelor supradimensionate de personal și să impună o conduită civilizată în trafic.