Politica CFR Călători dă faliment, dar directorul Traian Preoteasa se plânge de salariu







Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a afirmat că încasează lunar peste 11.000 de euro, o parte semnificativă a veniturilor provenind din chirii, inclusiv dintr-un apartament pe care îl deține în Dubai.

Preoteasa a fost întrebat într-o conferință de presă cum își permite investiții imobiliare considerabile, în condițiile în care declarația sa de avere indică venituri anuale de circa 290.000 de lei din poziția de director CFR.

„În concepţia unora, probabil, angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună”, a declarat Preoteasa.

Trebuie să reamintim faptul că România se confruntă cu o nouă criză pe toate palierele, iar CFR Călători - instituția condusă de Traian Preoteasa - a anunțat că este aproape în pragul falimentului.

Explicații privind apartamentele din Dubai

Întrebat direct cum își permite să plătească o rată lunară pentru un apartament în Dubai, Preoteasa a respins ideea unor plăți lunare, explicând modul de achiziție practicat în Emiratele Arabe Unite.

„Nu plătesc nicio rată. Este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului. Plăteşti o taxă de rezervare, după care într-un cont escrow plăteşti rate la an, nu la lună. Nu există rată lunară şi se trag bani în funcţie de realizările constructorului. Primul apartament este terminat, s-a plătit în decurs de cinci ani şi mai are o componentă contractul din Dubai, plăteşti jumătate şi jumătate după ce iei cheia, care se plăteşte singur din chirie. Nu plătesc niciun leu rată în Dubai”, a precizat directorul CFR Călători.

Întrebat și despre achiziția unui al doilea apartament în Dubai, într-o zonă considerată exclusivistă, Traian Preoteasa a răspuns: „Ce înseamnă angajat al statului? Trebuie să mor de foame?”.

Legătura dintre veniturile sale și dificultățile financiare ale CFR Călători

Jurnaliștii au insistat asupra faptului că CFR Călători se confruntă cu probleme financiare și riscă să intre în incapacitate de plată. Întrebat despre această situație și cum se raportează investițiile sale personale la contextul companiei de stat, Preoteasa a replicat:

„Care e legătura este între incapacitatea de plată a CFR Călători şi apartamentele mele din Dubai? Aveţi veniturile mele în declaraţia de avere.”

Detalierea veniturilor lunare lui Traian Preoteasa

Traian Preoteasa, directorul CFR Călători, a acceptat să ofere o defalcare a veniturilor lunare, totalizând aproximativ 11.000 de euro:

5.500 de euro – salariul de director general al CFR Călători

600 de euro – indemnizație pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Metrorex (3.500 de lei)

3.500 de euro – chiria lunară din Dubai

600 de euro – chiria unei proprietăți din România

„Am 5500 de euro de la CFR Călători, sunt membru CA, nu primesc indemnizaţia CA, 3500 de lei indemnizaţie de la Metrorex, în Consiliul de Administraţie, deci vreo 600 de euro. 3500 chiria din Dubai şi mai am o chirie în România, tot cu 600 de euro. Deci 10.800, 11.000 de euro”, a detaliat Preoteasa.

Comparația cu salariile oficialilor din România

Traian Preoteasa a comentat și diferențele dintre veniturile unor angajați din sistemul de stat și cele ale oficialilor de rang înalt, precum președintele sau miniștrii. Potrivit acestuia, salariile liderilor politici sunt insuficiente pentru responsabilitățile pe care le au.

„Am înţeles că salariul ministrului este de 13.000 de lei pe lună. Nu poţi să conduci nişte ministere şi sunt 15-20 de oameni în România, să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că preşedintele nu are 100.000 de euro. Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus ‘din ce ţară africană’ vin. Şi am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simţit prost. Dar asta e realitatea”, a declarat Preoteasa.

„Nu poţi să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o ţară? Sunt foarte de acord ca preşedintele să aibă 100.000 de euro cel puţin pe lună net. Un şofer în Dubai are 9.000 de euro pe lună”, a adăugat el.

Ce arată declarația de avere a lui Traian Preoteasa

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Traian Preoteasa a declarat în anul 2024 următoarele venituri:

289.896 lei – din salariul de director CFR Călători

37.524 lei – din calitatea de membru CA la Metrorex

32.076 lei – chirie în România

120.000 dirhami (aproximativ 28.000 de euro) – chirie pentru apartamentul din Dubai

În total, suma declarată anual depășește echivalentul a 27.000 de euro, doar din chirii. În ceea ce privește proprietățile, Preoteasa a menționat un apartament de 70 de metri pătrați în Dubai.