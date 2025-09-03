Economie Din păcate, ajungem pe mâna FMI. O delegație vine deja la București







FMI trimite la București o delegație, ce va ajunge azi în capitala României, și care va analiza starea economică a țării, conform Agerpres.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, a fost anunțul făcut de reprezentanții instituției financiare internaţionale.

Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an a mai avut loc o misiune FMI la Bucureşti, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului "World Economic Outlook" (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

Coaliția de guvernare stă pe un butoi cu pulbere, din cauza măsurilor de austeritate impuse pentru a reduce deficitul bugetar. Premierul Ilie Bolojan a amenințat chiar cu demisia, dacă obiectivele sale nu vor fi atinse, iar partenerii din alianță îi vor pune bețe în roate.

„Demisia este un act unilateral, dar nu este o pârghie politică. Dialogul, mai ales într-o coaliție formată din patru partide plus grupul minorităților, este singura cale prin care poate să funcționeze o astfel de coaliție”, a replicat Sorin Grindeanu, liderul PSD.