500.000 de angajați, în mare pericol de șomaj. Foarte multe firme riscă falimentul







Aproape 500.000 de angajați din România riscă să rămână fără loc de muncă. Firmele la care lucrează, aproximativ 160.000, multe dintre ele microîntreprinderi, au mari probleme de existență, din cauza turbulențelor economice, conform termene.ro.

Contextul este unul cum nu se poate mai prost. Costurile de producție au crescut în acest an cu până la 25%, investițiile au fost oprite, iar taxele au crescut într-un ritm galopant.

Economia românească riscă să aibă și mai mari probleme, pentru că foarte multe dintre aceste firme ar putea să ajungă în insolvență mai întâi. Apoi, falimentul bate la ușă. Comerţul cu amănuntul, serviciile, imobiliarele, zona farma, dar și construcțiile sunt zonele cel mai afectate de criză, conform sursei citate.

Estimativ, economistul vorbește despre 160.000 de firme care sunt în colaps. Microîntreprinderi care au, în total, aproximativ 500.000 de angajați.

„Cele mai multe sunt din sectoarele dinamice ale economiei, precum comerţul cu amănuntul şi serviciile. Un risc major de blocaj există, de asemenea, în sectorul imobiliar acolo unde, după rezultatele spectaculoase din luna iulie – efect al creşterii tva, a intervenit un adevărat îngheţ investițional”, a afirmat economistul Adrian Negrescu.

Nu e scutit de necazuri nici domeniul farmaceutic, acolo unde întârzierile la plată au atins un adevărat record. „Este o misiune aproape imposibilă să îţi construieşti un plan de business viabil, predictibil, în condiţiile în care preţurile cresc cu cel mai ridicat ritm din UE, iar creşterile de taxe pun presiune tot mai mare pe relaţiile comerciale, acolo unde asistăm la un adevărat îngheţ investiţional.

Pe ansamblu, sunt ramuri economice unde motivele de mai sus alături de efectele deprecierii cursului monedei naţionale au dus costurile cu 15-20% peste nivel din 2024”, a mai spus analistul.

El a avertizat că e nevoie de măsuri urgente în Pachetul 3 de măsuri, pentru ca Guvernul să sprijine mediul de afaceri. Care nu mai beneficiază de investiții.„Diversificarea surselor de finanţare aflate la dispoziţia mediului de afaceri, de exemplu prin transformarea Fondului Proprietatea într-un vehicul investiţional capabil să susţină firmele inovative, eliminarea taxei pe stâlp, de fapt eliminarea tuturor plafonărilor toxice din economie trebuie să se afle în prim-plan”.