Actualitate Socol susține că eliminarea IMCA lovește populația







Economistul Cristian Socol (PSD) susține, pe Facebook, că eliminarea IMCA pune o presiune excesivă pe cetățeni și pe companiile mici și mijlocii, în timp ce marile corporații beneficiază de scutiri importante. „Povara pică pe cei cu venituri mici”, a spus el.

El mai afirmă că eliminarea IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri – ar duce la pierderi semnificative la bugetul de stat.

„Argumentele economice si sociale nu au ținut. Din momentul in care s a eliminat IMCA adica s au dus 1.2 miliarde lei incasari la bugetul de stat din taxarea multinationalelor, orice discutie legata de deficitul bugetar prea mare si nevoia de bani la buget devine necredibilă.”

Potrivit lui Socol, această decizie ar afecta în mod direct IMM-urile și populația, care ar continua să suporte întreaga povară fiscală, în timp ce marile corporații ar beneficia de facilități fiscale.

„Mai mult, orice demers al populatiei si IMM urilor care suportă povara fiscală pe umerii lor este total legitim. S-a procedat invers față de manual în consolidarea fiscal-bugetară.”

Socol mai susține că pierderile bugetare provocate de scutirea multinaționalelor ar depăși economiile realizate prin măsurile de corecție a risipei bugetare.

„Pierderea de venituri la buget prin scutirea de impozit pentru multinationale este de 3 ori mai mare decat economiile facute la buget cu toate masurile de austeritate din educatie din acest an.”

În contextul crizei bugetare actuale, Socol opinează că cei care ar resimți efectele at fi cetățenii cu venituri reduse, clasa mijlocie și firmele corecte fiscal.

Cristian Socol mai afirmă că orice discuție despre deficitul bugetar sau despre necesitatea de bani la buget ar deveni necredibilă, având în vedere că impozitele pe marile companii au fost eliminate.

