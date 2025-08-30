Politica Guvernul își va asuma răspunderea pe noul pachet de măsuri fiscale luni







Guvernul îşi va asuma răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar luni, de la ora 19:00.

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului va avea loc luni, 1 septembrie, la ora 19:00, iar amendamentele pot fi depuse până la ora 9:00 în aceeaşi zi.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că Executivul a adoptat doar cinci măsuri, iar cele privind administrația publică vor fi discutate duminică, menționând că este foarte probabil să aibă loc o nouă ședință de Guvern.

„Am încheiat o şedinţă de Guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele şase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al şaselea, pachetul pentru administraţie publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă şedinţă de Guvern, în aşa fel încât să urmeze şi acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să poată fi adoptate”, a spus acesta, la conferința de presă de la Palatul Victoria.

„Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, a mai spus Bolojan.

Pe agenda ședinței de Guvern de vineri au fost incluse:

proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind pensiile de serviciu;

proiect de lege care adoptarea unor măsuri pentru consolidarea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și modificarea unor acte normative;

proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

proiect de lege pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

proiect de lege care introduce măsuri în domeniul sănătății;

proiect de lege care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, alături de modificarea unor acte normative.

Guvernul și-a asumat pe 7 iulie răspunderea pentru primul pachet de măsuri fiscal-bugetare destinate reducerii deficitului, iar o parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet trebuia adoptat mai devreme, dar a fost amânat din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare.