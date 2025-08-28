Economie Deficitul bugetar după 7 luni: 4,04% din PIB. Veniturile cresc cu 11,8%, cheltuielile cu 11,1%. Comunicat MFP







Deficitul bugetar a fost anunțat oficial. Un comunicat al Ministerului de Finanțe a adus ultimele cifre, corespunzătoare celor 7 luni ale anului 2025. Nu sunt schimbări majore.

Execuția bugetului general consolidat pe ianuarie–iulie 2025 s-a încheiat cu un deficit nominal de 76,44 mld. lei, echivalent cu 4,04% din PIB. Același nivel procentual ca în primele șapte luni din 2024, potrivit anunțului făcut astăzi de Ministerul Finanțelor. Veniturile au totalizat 370,77 mld. lei (+11,8% an/an), iar cheltuielile s-au situat la 447,21 mld. lei (+11,1% an/an).

Pe partea de venituri, încasările din impozitul pe salarii și venit au ajuns la 35,31 mld. lei (+21,3% an/an), impulsionate de impozitul pe dividende (+84%), aferent distribuirilor din 2024, taxate cu cota de 8%.

Impozitul pe salarii a avansat cu 21,4%, peste dinamica fondului de salarii din economie (11,5%), evoluție influențată de eliminarea facilităților fiscale din construcții, agricultură, industria alimentară și IT. Contribuțiile de asigurări au însumat 121,07 mld. lei (+10,8% an/an), sub ritmul fondului de salarii.

Impozitul pe profit a generat 26,17 mld. lei (+11,1% an/an). TVA-ul net a adus 69,99 mld. lei (+5,7% an/an), pe fondul unui nivel mai ridicat al restituirilor (+5,8%, 19,59 mld. lei în ian.–iul. 2025 vs 18,51 mld. lei în ian.–iul. 2024) și al unui efect de bază.

Accizele au însumat 26,67 mld. lei (+13,2% an/an), cu creșteri la produsele energetice (+17,3%) și tutun (+9,8%). Veniturile nefiscale au fost 34,71 mld. lei (+8,9%), incluzând 1,6 mld. lei din recuperarea unor ajutoare de stat de la Societatea Carpatica Feroviar România – S.A. Rambursările UE și donațiile au totalizat 28,62 mld. lei (+33,6% an/an).

La cheltuieli, personalul a costat 99,72 mld. lei (+7,9% an/an), echivalent cu 5,3% din PIB (cu 0,1 p.p. peste 2024). Bunurile și serviciile au fost 53,59 mld. lei (+0,5% an/an), cu majorări la FNUASS pentru decontarea medicamentelor (+1,8%).

Dobânzile au cumulat 31,71 mld. lei, cu 9,83 mld. lei peste aceeași perioadă din 2024.

Asistența socială a ajuns la 147,54 mld. lei (+14,7%), influențată de recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2024 (Legea 360/2023) și de compensarea facturilor la energie (2,40 mld. lei în primele 7 luni din 2025).

Subvențiile s-au ridicat la 7,66 mld. lei (transport călători, agricultură și schema de compensare pentru consumatorii noncasnici – 801,29 mil. lei). „Alte cheltuieli” au totalizat 11,08 mld. lei, MF indicând o creștere cu 12,6 mld. lei față de 2024. Proiectele cu fonduri externe nerambursabile au atins 34,76 mld. lei (+23,43%), iar investițiile publice 61,68 mld. lei (+8,23%; 56,99 mld. lei în 2024).

„Pericolul retrogradării ratingului investițional rămâne real… Angajamentele noastre rămân ferme: disciplină bugetară, investiții strategice și însănătoșirea economiei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Deși MF afirmă o scădere a deficitului cu 5,4 mld. lei, valorile prezentate (76,44 mld. lei în 2025 vs 71,04 mld. lei în 2024) sugerează o majorare nominală; procentual, nivelul rămâne 4,04% din PIB. Detalii complete sunt disponibile pe site-ul MF, la rubrica „Informații execuție bugetară.