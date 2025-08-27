Monden

Prin ce schimbări a trecut Olivia Steer în ultimii ani. Divorțul nu a fost singurul moment dureros pentru ea

Prin ce schimbări a trecut Olivia Steer în ultimii ani. Divorțul nu a fost singurul moment dureros pentru eaOlivia Steer. Sursa foto: Arhiva EVZ
Olivia Steer a trecut în ultimii ani prin schimbări majore, atât pe plan personal, cât și profesional. Pe lângă divorț, fosta parteneră a lui Andi Moisescu a fost profund afectată de pierderea surorii sale, Lavinia, răpusă de cancer. Această tragedie i-a schimbat viața, iar opiniile sale controversate despre medicină și nutriție i-au adus numeroase critici din partea publicului și a specialiștilor.

De ce s-a retras Olivia Steer din viața publică

Născută la Oradea și absolventă a Facultății de Drept, fosta parteneră a lui Andi Moisescu și-a construit cariera în televiziune încă din liceu, debutând ca redactor la un cotidian local și corespondent pentru „Știrile PRO TV International”. Ulterior, ea a fost coprezentatoare a emisiunii „Dansez pentru tine” alături de Ștefan Bănică.

În 2010, după moartea surorii sale, Olivia Steer a început să promoveze un stil de viață raw-vegan, dar și opinii care au stârnit controverse majore în spațiul public, inclusiv campanii împotriva vaccinurilor și a tratamentelor medicale.

„„Când Lavinia a plecat, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative. Lavinia a fost prinsă în caruselul alopatiei și a mai trăit cinci ani. A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani”, povestea fosta prezentatoare, potrivit Unica.

Andi Moisescu și Olivia

Andi Moisescu și Olivia. Sursa foto: Facebook/Andi Moisescu

A pierdut procesul cu eurodeputata Ramona Strungariu

Din cauza teoriilor pe care le susținea în spațiul public, Olivia Steer a ajuns și în instanță. În 2021, fosta prezentatoare a fost implicată într-un proces cu europarlamentara Ramona Strugariu, care a catalogat-o drept „o imbecilă” și „o amenințare pentru sănătatea publică”.

Totul a pornit de la o postare a Oliviei Steer pe Facebook, în care anunța că nu va face mamografii și teste Papanicolau. Ramona Strugariu susținea că aceste afirmații drept periculoase pentru sănătatea publică și a criticat-o pe fosta prezentatoare.

Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Oliviei Steer, menținând decizia prin care fosta prezentatoare TV a fost obligată să plătească Ramonei Strugariu, fost europarlamentar Renew Europe, aproape 9.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat-o cu 5.000 de lei pentru declarațiile legate de modul în care erau tratați pacienții cu Covid-19.

Olivia Steer a stat departe de aparițiile publice

Anul trecut, fosta prezentatoare a anunțat că se retrage definitiv din viața publică. Pe rețelele sociale, ea a explicat că decizia vine după ani de expunere la critici și atacuri virulente din partea publicului.

„M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul monumental de a le exprima liber. Aș zice că am făcut o formă bizară de jurnalism în folosul comunității, în maniera personală, din care n-am câștigat nimic, ba chiar am pierdut imens, pe atâtea planuri”, spunea ea.

În aceeași postare, fosta prezentatoare susține că și-a pierdut jobul din cauza convingerilor sale. Deși promisese că va continua să fie activă online, Olivia Steer și-a închis conturile de Facebook și Instagram.

