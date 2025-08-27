Monden Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat, după 22 de ani de căsnicie







Andi Moisescu, una dintre cele mai cunoscute figuri de pe micul ecran, trece printr-o schimbare majoră în viața personală. Prezentatorul Pro TV ar fi divorțat recent de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie, notează cancan.ro.

Deși separarea s-ar fi produs în urmă cu câteva luni, cei doi au ales să păstreze discreția totală, fără declarații publice și fără anunțuri oficiale.

În ultima perioadă, telespectatorii și apropiații au observat o serie de indicii subtile care trădau transformările din viața prezentatorului. Cel mai vizibil dintre acestea este faptul că Andi Moisescu nu mai poartă verigheta, un detaliu care a stârnit întrebări și speculații.

De asemenea, în interviurile acordate în ultimele luni, acesta a evitat complet să discute despre Olivia Steer. A preferat să vorbească doar despre cei doi băieți ai lor. Mai mult, Andi a recunoscut că își vede copiii destul de rar. Acest aspect a alimentat zvonurile legate de schimbările din familie.

Surse apropiate cuplului susțin că divorțul ar fi avut loc în mare discreție, fără scandaluri publice sau declarații de presă. Ambii au decis să își protejeze intimitatea și să gestioneze separarea departe de ochii publicului.

Relația dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a început în anul 2003, după o întâlnire organizată de prezentator în Ajunul Crăciunului din 2002. Cei doi s-au cunoscut într-un grup de prieteni, iar inițial, Olivia nu și-a dat seama de sentimentele lui Andi.

După scurt timp, drumurile lor s-au despărțit: Olivia a plecat la Târgu Mureș, iar Andi a mers în Spania. Cu toate acestea, legătura dintre ei a continuat la distanță, prin mesaje și apeluri telefonice.

Prezentatorul a profitat de ziua de naștere a Oliviei și de sărbătorile de Anul Nou pentru a-i trimite urări, iar după revenirea în București, cei doi s-au revăzut. Întâlnirea a fost decisivă: de această dată, s-au descoperit pe deplin și au realizat că au foarte multe în comun.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea Olivia Steer într-un interviu acordat în trecut.

De-a lungul timpului, Andi Moisescu și Olivia Steer au preferat să își trăiască relația departe de scandaluri și au avut apariții publice rare împreună.

Totuși, subiectele controversate abordate de Olivia pe rețelele sociale – în special în legătură cu vaccinurile, alimentația și stilul de viață – au atras atenția mass-media și au provocat dezbateri intense.

Andi Moisescu, pe de altă parte, a evitat să intre în polemici. A menținut o atitudine rezervată și s-a concentrat pe cariera sa de prezentator.

În ultimele interviuri, Andi Moisescu a evitat să abordeze subiecte legate de viața personală. A preferat să discute despre pasiuni, muncă și obiceiuri de zi cu zi. Într-o declarație acordată pentru CANCAN.RO, prezentatorul a mărturisit că vacanțele active sunt preferatele sale:

„În general, preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile.”