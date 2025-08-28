Justitie „Nu-mi e rușine că sunt pensionar special”. Revolta Adinei Daria Lupea, fostă judecătoare, într-o postare virală







Fosta judecătoare Adina Daria Lupea a izbucnit pe Facebook, declarându-se „înfuriată” de valul de critici la adresa magistraților și a pensiilor lor de serviciu. O schimbare de atitudine care merită menționată.

„Da, fac parte dintre pensionarii ‘speciali’ și nu îmi este rușine”, scrie ea. Susținând că dezbaterea publică este dominată de „specialiștii vieții de pe Facebook” și de prejudecăți. O dezbatere care otrăvește mințile multora.

În mesaj, Lupea își justifică poziția prin specificul profesiei: nopți petrecute la instanță, permanențe în weekenduri și concedii, termene care expiră. Nopțile și zilele în care trebuia să hotărâri grele („condamnare la detenție pe viață”), presiunea semnăturii. Dar și teama pentru familie, fiind un magistrat expus multor pericole.

Ea invocă și incompatibilitățile funcției: limitări ale libertății de exprimare și ale implicării publice. Se adaugă interdicția practicării altor meserii sau expunerile profesionale care pot duce la sancțiuni. Până și „un accident rutier din culpă” – afirmă ea – poate avea consecințe disciplinare severe pentru un judecător, spre deosebire de alți oameni, angajați la stat sau privat.

Lupea respinge „lecțiile” venite de la cei fără experiență judiciară, spune că „își pierde răbdarea” cu cei care „au știut” cum i-a arătat viața în peste 24 de ani de magistratură și anunță că va bloca conturile ostile. În final, susține că nu mai vrea „să explice ce este magistratura unor mese de… manipulați”, formulare care a stârnit noi reacții în comentarii.

Intervenția vine pe fondul unei polemici acute despre pensiile de serviciu și statutul magistraților, cu proteste sporadice în sistem și discuții politice despre limitarea „privilegiilor”. Susținătorii pensiilor speciale invocă riscurile și incompatibilitățile profesiei. Necesitatea atragerii și menținerii juriștilor de vârf și obligația independenței materiale. Criticii vorbesc despre echitate între categorii, sustenabilitate bugetară și diferențe mari față de contributivitate.

Postarea Adinei Daria Lupea aduce în discuție această falie: pentru un segment al corpului profesional, pensia de serviciu este compensația pentru restricții și uzură psihică. Pentru o parte a publicului, rămâne un privilegiu nemeritat.

Dincolo de ton, mesajul reamintește că reforma nu poate evita discuția importantă. Ce preț plătește societatea pentru independența justiției. Dar și ce garanții oferă, în schimb, corpul magistraților: exigență, etică și performanță măsurabilă.

Am căutat, pe canalul public al autoarei, precizări suplimentare privind afirmațiile despre sancțiunile disciplinare și restricțiile patrimoniale invocate. Am găsit un comentariu al unei jurnaliste, Doriana Chiracu: La câți "specialisti" si atoateștiutori sunt pe contul meu, care si-au facut o datorie din a-mi explica cum e cu pensile magistratilor... Oare, cati dintre ei stiu ca din cele peste 215.000 de pensii de serviciu, doar 5.000 sunt ale magistratilor? Cu toate astea, doar magistratii sunt cei injurati si scuipati.