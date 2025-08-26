Monden Probleme mari în familia Taniei Budi. A fost condamnat la închisoare







Ionuț Budi, fratele fostei prezentatoare de televiziune Tania Budi, a fost condamnat de instanță la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe un drum public din județul Constanța.

Potrivit documentelor din dosar, evenimentul a avut loc pe 27 august 2023, la primele ore ale dimineții, în orașul Năvodari. Testele de sânge au arătat o alcoolemie de peste 1 gram la litru, ceea ce a determinat deschiderea unui dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de Codul Penal.

Deși a încercat să explice polițiștilor că se grăbea pentru că mama sa, în vârstă de 80 de ani, nu mai răspundea la telefon, argumentul nu a fost considerat suficient. Magistrații au reținut că nu a adus probe medicale relevante care să confirme urgența invocată.

Fratele Taniei Budi, condamnat la închisoare

Judecătoria Constanța a pronunțat sentința pe 27 iunie 2025. Ionuț Budi a primit un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. În această perioadă, va trebui să respecte mai multe măsuri:

să se prezinte periodic la Serviciul de Probațiune,

să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă,

să accepte vizitele consilierului desemnat.

De asemenea, instanța l-a obligat să presteze muncă în folosul comunității, fie la un cămin de bătrâni din Constanța, fie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Judecătorii au ținut cont de faptul că fratele Taniei Budi nu avea antecedente penale, era bine integrat social și se ocupa personal de îngrijirea mamei sale, diagnosticată cu probleme neurologice. Totodată, el deține afaceri în Constanța, unde administrează, alături de sora sa, două localuri de lux.

„Instanța a reținut că inculpatul are un loc de muncă stabil, se bucură de aprecierea angajaților și se îngrijește de mama sa, care suferă de afecțiuni medicale”, se arată în motivarea sentinței, potrivit Cancan.

Tania Budi, în vârstă de 56 de ani, a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii românești în anii 1990 și 2000, când a prezentat emisiuni la TVR. În ultimii ani, vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a orientat către afaceri, colaborând îndeaproape cu fratele său.

Condamnarea lui Ionuț Budi aruncă însă o umbră asupra imaginii familiei, deși hotărârea instanței nu implică executarea efectivă a pedepsei. Totuși, obligația de a munci în folosul comunității la un azil de bătrâni rămâne o consecință concretă a incidentului din 2023.