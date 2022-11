Vedete din România prinse băute şi drogate la volan. Cu ce pedepse s-au ales din cauza inconștienței

Printre vedetele din România este Ilie Năstase, care a fost prins din nou cu 0.22 mg/l alcool pur în aerul expirat. a rămas fără permis pentru 90 de zile. Fostul mare jucător de tenis nu este pentru prima dată când urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice.

În 2018, afat dub influența alcoolului, a fost acuzat că s-a purtat agresiv cu polițiștii, iar un an mai târziu Curtea de Apel din Capitală l-a condamnat definitiv la 9 luni și 10 zile de închisoare, cu amânarea executării pedepsei pentru că a condu băut.

„M-a oprit Poliția. Băusem două beri, dar în România nu ai voie nici o bere. Și mi-au dat o amendă. Plec din România. Nu mai vreau să stau în țara asta”, a declarat tenismenul în dialog cu o jurnalistă pe care, ulterior, a jignit-o crunt.

Loredana Chivu a rămas fără permis

Loredana Chivu, după o ieşire în oraş cu o prietenă într-un local de lux din Capitală, a consumat băuturi alcoolice. După ce a părăsit localul, fosta asistentă TV s-a urcat la volan. Însă, distracția avea să se termine atunci când a fost prinsă de poliție sub influența alcoolului. În acea perioadă, vedeta era implicată și într-un dosar de fraudă informatică.

„Dacă declar ceva îmi fac singură rău. Nu am voie să vorbesc despre nimic. Cei de la poliție nu îmi dau voie să discut despre acest subiect, așa că nu vreau să declar nimic despre această situație”, a declarat atunci Loredana Chivu.

Vica Blochina amendă şi suspendarea permisului

Vica Blochina se află și ea pe lista vedetelor din showbiz-ul românesc, care a avut curajul să se urce la volan deşi consumase alcool. Vedeta a fost oprită de poliția rutieră în 2018, iar atunci etilotestul a arătat 0,3 la mie alcool pur în aerul expirat.

Vica Blochina s-a ales cu o amendă de 630 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pe o perioadă de 3 luni. Aceasta a făcut atunci și contestație și a motivat că nu ea ar fi fost la volan atunci când a fost oprită de poliţia rutieră.

BRomania, prins băut și drogat la volan

BRomania, pe numele său real Matei Dima, a fost prins anul trecut la volan în stare de ebrietate dar şi drogat. Actorul a fost oprit de poliție în apropiere de Râșnov, în jurul orei prânzului, pe data de 21 martie. Surse din cadrul anchetei au susținut că ar fi consumat și cocaină, pe lângă faptul că a condus sub influența alcoolului.

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic. Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc”, declara atunci Matei Dima.

Daniela Crudu, prinsă la volan băută

Daniela Crudu, în urmă cu mai bine de 9 ani, a petrecut într-un club din Mamaia. După ce s-a certat cu iubitul ei din acea perioadă, aceasta s-a urcat la volan fără să ţină cont că face o ilegalitate. Prinsă de polițiștii constănțeni și testată cu aparatul etilotest, fostei asistente TV i s-a depistat 0,22 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Danilea Crudu a rămas atunci fără permis de conducere pe o perioadă de trei luni.

Victor Slav a fost prins drogat la volan

În 2019, prezentatorul TV a fost tras pe dreapta de către oamenii legii și testat, iar în urma rezultatului s-a constatat că acesta era sub influența unei substanțe interzise. Aparatul Drug Test poate detecta rapid din salivă până la opt tipuri de substanţe psihoactive şi a arătat că Victor Slav consumase cannabis.

Oamenii legii menționau atunci că Victor Slav avea un comportament ciudat, fiind destul de amețit, astfel nu se afla nicicum în capacitatea de a conduce un vehicul. Ca și în cazul celorlalți, Victor Slav a fost dus la sediul Poliției, unde i s-a întocmit un dosar penal.

George Burcea, prins la volan drogat

În 2020, actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a fost prins la volan, în timp ce se afla sub influența drogurilor. Oamenii legii l-au testat atunci pe Burcea, iar rezultatul a ieșit pozitiv pentru cocaină. Actorul a recunoscut că la vremea respectivă a consumat droguri.

Și George Burcea s-a ales, de asemenea, cu dosar penal. Pe site-ul oficial al Judecătoriei Buftea apărea la vremea respectivă că actorul trebuie să plătească suma de 16.000 de lei, iar timp de un an nu a mai avut voie să conducă, informează cancan.ro.