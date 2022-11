Ilie Năstase, scos din minți de o jurnalistă. Reacție de maidan avută de legendarul jucător de tenis

Ilie Năstase a fost amendat şi a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins de polițiștii rutieri din Capitală conducând sub influența băuturilor alcoolice. Fostul mare jucător de tenis nu se află la prima abatere de acest gen.

Ilie Năstase a fost prins cu o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta s-a ales cu o amendă contravențională de 1.305 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru de 90 de zile.

Contactat de o jurnalistă de la un post de televiziune pentru a afla şi opnia sa cu privire la acest caz, Ilie Năstase a avut o reacţie de maidan.

Ilie Năstase s-a plâns de legile din România și de faptul că nu poți bea la masă un pahar cu vin sau o bere

Dialogul dintre Ilie Năstase şi jurnalistă a decurs normal până în clipa în care jurnalista l-a întrebat dacă bea alcool şi apoi se urcă la volan:

Jurnalista: „Vă sun să vă cer un punct de vedere oficial în legătură cu incidentul care a avut loc noaptea trecută, în care ați fost prins băut la volan”.

Ilie Năstase: „Nu am fost prins băut la volan. Am băut două beri. Am primit o amendă, dar cei care m-au urmărit, m-au așteptat acolo două ore și au sunat la 112 să spună că am ieșit din restaurant. (…) Mi-am luat o amendă de 600 de lei și o lună suspendarea carnetului. Ca cineva să vină să te pârască, mi se pare incredibil și pentru asta am decis să plec din România. Nu e prima dată când mi se face chestia asta”.

Jurnalista l-a întrebat pe Ilie Năstase dacă ştia că nu are voie să urce la volan dacă a consumat alcool. Atât i-a fost, deoarece fostul mare campion şi-a ieşit din minţi.

Ilie Năstase: „Absolut deloc? De ce în țările civilizate ai voie să bei două beri? De ce nu îi copiem și noi pe cei de acolo?”

Când i-a spus că aceasta este legislația în România, Ilie Năstase a explodat şi i-a spus: „Este o legislație proastă, doamnă. Spuneți-mi și mie un român care nu bea o bere sau două și se suie la volan. Spuneți-mi unul că eu nu prea știu. Toți prietenii mei…”

Năstase: „Sunteți prea tânără și prea proastă ca să înțelegeți. Dacă v-am răspuns, sunteți o idioată”

Întrebat dacă toți prietenii săi consumă alcool și se urcă la volan, Ilie Năstase a trecut la jigniri: „Doamnă, sunteți prea tânără și prea proastă ca să înțelegeți. Dacă v-am răspuns, sunteți o idioată. E bine? Țările civilizate au voie. Dacă dumneata trăiești în țara asta comunistă, ești o comunistă. Hai! Du-te dracu de proastă”

În ciuda afirmațiilor lui Ilie Năstase, Poliția Română a comunicat că amenda primită de fostul sportiv se ridică la 1.305 lei, iar dreptul de a conduce i-a fost ridicat pe o perioadă de 90 de zile, mult peste varianta prezentată de fostul sportiv.

Reamintim faptul că Ilie Năstase a mai fost prins băut la volan în mai 2018. Acesta a ajuns la Poliţie după un scandal cu poliţiştii, care i-au deschis dosar penal pentru că a condus sub influenţa alcoolului. După numai câteva ore, Năstase a fost din nou oprit de poliţişti în trafic, conducând un scuter, deşi avea permisul suspendat, relatează gsp.ro.