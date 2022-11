Toma Cuzin, „Firicel” din Las Fierbinți, „colecţionar” de dosare. De câte ori a fost prins sub influența alcoolului şi drogurilor. Şi de ce a fost iertat

Actorul Toma Cuzin, cunoscut ca „Firicel” din serialul Las Fierbinți, a fost condamnat luni, în primă instanță, după ce a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni de conducere cu permisul suspendat și o infracțiune de conducere sub influența stupefiantelor. Judecătorii au dispus o condamnare cu amânare- cunoscută în sfera juridică drept cea mai blândă pedeapsă- motivând că este un actor implicat „în proiecte care privesc educaţia prin artă a tinerilor din România”.

În 2018 „Firicel” a fost prins la volan deşi avea permisul suspendat. Consumase şi substanţe interzise

Actorul Cuzin Toma a fost prins de poliţiştii din cadrul Secţiei 11 din Capitală în timp ce se afla la volan deşi avea permisul suspendat. Dreptul de a conduce îi fusese suspendat pentru 90 zile pe 6 martie 2018. După ce l-au tras pe dreapta, poliţiştii au sesizat că acesta are un comportament ciudat. Drept urmare, Toma a fost testat pentru a se stabili dacă a consumat stupefiante, apoi a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală, unde i-au fost recoltate şi probe biologice.

Cuzin Toma ar fi fost cercetat de procurorii DIICOT şi poliţiştii de Crimă Organizată pentru două fapte penale care sunt pedepsite de Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Mai exact Cuzin a fost acuzat de deţinere de substanţe interzise, respectiv cannabis.

Ulterior, DIICOT a decis să renunţe la acuzaţii, motivând că „în cauză nu există interes public în urmărirea în continuare a numitului Toma Cuzin”, renunţând la urmărirea penală în privinţa uneia dintre infracţiuni şi clasând cauza în privinţa celeilalte.

Prins în trafic la trei săptămâni după reținerea permisului

Pe 30 mai 2018, la ora 15.40, Toma Cuzin a fost surprins conducând un autoturism pe strada Brăilița din sectorul 3. Oprit de un echipaj din cadrul Secției 11 Poliție, actorul a fost legitimat, iar în urma verificărilor, agenții au constatat că are dreptul de conducere suspendat. Toma Cuzin le-a prezentat dovada ce îi fusese eliberată în luna martie, a cărei valabilitate era expirată.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal. La data de 26.07.2018, actorul s-a deplasat la sediul DGPMB – Brigada Rutieră unde i s-a eliberat dovada fără drept de circulație ca urmare a întocmirii dosarului penal pe numele său.

A doua oară în trafic: cu permisul suspendat și sub influența stupefiantelor

Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, Toma Cuzin a fost surprins din nou la volan. De data aceasta se afla și sub influența drogurilor. Pe 20 noiembrie, un echipaj al Secției 11 l-a surprins în timp ce conducea tot în sectorul 3, dinspre strada Morilor, spre Călugăreni.

„Întrucât inculpatul a comunicat organelor de poliție că în urmă cu o lună fusese depistat la scurt timp după ce consumase substanțe interzise, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest care a indicat rezultat pozitiv pentru cocaină, după care a fost condus la INML pentru recoltarea unor probe biologice. Astfel, s-a constatat că la momentul conducerii autoturismului menționat, inculpatul s-a aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive (THC, THC-OH, MDMA şi MDA şi benzoilecgonină- metabolit al cocainei), astfel cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală efectuat în cauză”, se arată în hotărârea Judecătoriei Sectorului 3.

Poliţiştii au spus că ar fi fumat iarbă după petrecerea de final de film

Când a fost prins conducând prima dată cu permisul suspendat, Toma Cuzin a motivat că dorea să se obișnuiască cu mașina pe străzile adiacente, deoarece urma să aibă filmări cu autoturismul respectiv.

„Am fost conştient că am permisul de conducere suspendat, însă nu am calculat perioada de suspendare a acestuia”, a declarat actorul polițiștilor.

În luna noiembrie, când a fost oprit din nou de polițiști în trafic Toma Cuzin a motivat că voia să ducă mașina la service, deoarece avea pană și intenționa să schimbe cauciucurile de iarnă pentru soţia sa. A motivat că service-ul auto se afla la 70-80 de metri de casă. Când i s-a adus cunoştinţă raportul de expertiză medico-legală prin care i s-a comunicat că a ieşit pozitiv la cocaină şi mai multe substanţe, Toma Cuzin a declarat anchetatorilor că în seara precedentă opririi în trafic a fumat o ţigară despre care ştia că este iarbă (marijuana).

„De fapt am aflat când am tras din ea ce este, participasem la petrecerea de final de film, era un lungmetraj şi am fost servit de un coleg din echipa de filmare”, a spus atunci la audieri.

Găsit vinovat pentru trei infracțiuni, instanța l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Invocând circumstanțele personale ale acestuia, judecătorii au decis amânarea aplicării pedepsei, stabilindu-i un termen de supraveghere de doi ani.

„Inculpatul este o persoană în vârstă de 45 de ani, necunoscută cu antecedente penale, tată a doi copii minori, absolvent de studii superioare, de profesie – actor, angajat în cadrul Teatrului Mic, având diverse roluri în numeroase spectacole de teatru şi filme, colaborând cu mari regizori ai teatrului românesc, fiind invitat la majoritatea festivalurilor naţionale şi internaționale de teatru şi fiind premiat şi nominalizat la festivalurile mari de film. De asemenea, inculpatul este implicat şi într-un proiect personal – „Film în sat”, fiind şi organizatorul asociaţiei – „Toma Cuzin – dacă eu pot, poţi şi tu”, participând şi la diverse campanii motivaționale, de educaţie civică şi socială”, se arată în extrasul Hotărârii 794/2022 a Judecătoriei Sectorului 3.

Toma Cuzin, apreciat de colegi

La vremea respectivă, judecătorii au subliniat și că Toma Cuzin este caracterizat de către prietenii şi colegii săi ca fiind „responsabil, integru, încrezător, luptător, vesel, generos, onestă, altruist, prieten de nădejde, familist, inteligent, talentat, cu un comportament exemplar, fiind implicat în proiecte care privesc educația prin artă a tinerilor din România”.

Toma Cuzin a fost trimis în judecată la patru ani de la evenimentele din trafic. Decizia de condamnare cu amânarea aplicării pedepsei, pronunțată pe 14 noiembrie de Judecătoria Sector 3 nu este definitivă. Actorul a mai avut probleme cu legea. Cu trei ani în urmă, a fost prins având asupra sa substanțe interzise de mare risc, însă procurorii DIICOT au clasat dosarul pe motiv că nu exista interes public pentru sancționarea lui, scrie libertatea.ro.