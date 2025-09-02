Sport Fabuloasa poveste a românului care l-a pus la podea pe Floyd Mayweather







Marian Leondraliu, singurul român care a boxat cu Floyd Mayweather, povestește după 26 de ani cum l-a trimis la podea pe legendarul pugilist și cum arbitrii i-au „furat” victoria. Misterul filmării dispărute și amintiri dureroase din 1995.

În urmă cu 26 de ani, la Campionatul Mondial de Box din Berlin, un român reușea ceea ce nimeni nu credea posibil: intra în ring cu Floyd Mayweather și îl trimitea la podea. Numele său este Marian Leondraliu, astăzi antrenor de box, dar atunci un tânăr sportiv de 25 de ani, plin de ambiție și încredere.

Adversarul său, Floyd Mayweather Jr., avea doar 18 ani la acea vreme și era la începutul unei cariere care avea să-l transforme într-o legendă a boxului mondial, cu un palmares uluitor: 50 de victorii din tot atâtea meciuri la profesioniști.

Într-un interviu acordat pentru DigiSport, Marian Leondraliu și-a amintit fiecare detaliu al duelului istoric. Fostul pugilist susține că a dominat partida, l-a trimis pe Mayweather la podea, dar arbitrii au refuzat să îi dea victoria:

„Era foarte tânăr… Îl văd și azi cum boxează, la fel, defensiv. Pe atunci nu era foarte profesionist la umărul stâng, acolo i-am dat croșeu de dreapta peste umăr. Într-un clinci, i-am dat croșeu de dreapta în tâmplă. Dacă era mai jos, se termina meciul. El era la podea, era numărat, dar arbitrul nu m-a lăsat să dau în el. De fiecare dată când îl luam în primire, arbitrul zicea: „Stop, ai dat sub centură!”. Așa și-a revenit și a început să fugă, iar eu după el!”, a povestit Leondraliu.

Scorul final a fost 8-7 pentru Mayweather, însă românul este convins că arbitrajul a fost nedrept:

„Eu îl loveam și nu punctau, el mă lovea în gardă și se puncta. Am fost supărat o lună, aveam un gol în stomac. Știam că puteam ajunge în finală, dar am pierdut în primul meci. A fost dureros…”

Unul dintre cele mai mari regrete ale lui Marian Leondraliu este că nu a putut niciodată să revadă meciul. Deși TVR a transmis atunci Campionatul Mondial, imaginile par să fi dispărut complet.

„Am întrebat la TVR de filmare, cu mulți ani în urmă, și mi-au spus: «Mariane, nu există!». Cum să nu existe!? Am întrebat și în Germania, dar mi s-a spus că televiziunea care a transmis Mondialul a dat faliment. Cred că totuși există o arhivă ascunsă. Sper să găsesc filmarea, e marea mea dorință.”

Leondraliu vrea să meargă în Bulgaria pentru a-l contacta pe Serafim Todorov, campionul mondial din acea categorie, în speranța că acesta deține o copie a tuturor meciurilor.

După ani de zile, Marian Leondraliu a reușit să-l contacteze pe Floyd Mayweather pe Facebook, însă prietenia online a durat puțin. Românul povestește că totul s-a rupt din cauza comentariilor prietenilor săi:

„Vorbeam cu el pe Facebook, era prietenos. Dar câțiva prieteni i-au scris: «Marian Leondraliu l-a bătut pe Mayweather!». A citit, s-a supărat și mi-a dat block.”

Pentru Marian Leondraliu, meciul cu Floyd Mayweather rămâne momentul carierei. Chiar dacă a pierdut oficial, el este convins că a fost superior în ring. Astăzi, la 51 de ani, Marian își continuă activitatea ca antrenor, dar visul de a revedea filmarea meciului din 1995 rămâne vie.