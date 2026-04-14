UEFA respinge plângerea Barcelonei. Decizia vine înaintea meciului decisiv cu Atletico

UEFA a declarat inadmisibilă plângerea depusă de FC Barcelona împotriva brigăzii de arbitri conduse de Istvan Kovacs, în urma controverselor apărute la meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor contra lui Atletico Madrid, potrivit Reuters

Forul european de fotbal a anunțat succint că sesizarea formulată de clubul catalan nu poate fi analizată pe fond, fiind respinsă din punct de vedere procedural.

Decizia vine într-un moment sensibil, în contextul în care returul dintre cele două echipe urmează să stabilească echipa calificată în semifinalele competiției.

Controversa invocată de FC Barcelona are legătură cu o fază petrecută în minutul 55 al partidei tur, pierdută de catalani cu 0-2 pe teren propriu.

La acel moment, fundașul lui Atletico Madrid, Marc Pubill, a preluat mingea în propriul careu după o pasă primită de la portar, Juan Musso, în urma unei degajări considerate de oficialii Barcelonei drept „inofensive”.

Arbitrul central, românul Istvan Kovacs, nu a sancționat faza, iar sistemul VAR nu a intervenit.

Oficialii Barcelonei au considerat că situația ar fi trebuit analizată drept henț sau încălcare a regulilor privind jocul portarului, solicitând acordarea unei lovituri de pedeapsă și eliminarea jucătorului advers.

Antrenorul echipei catalane, Hansi Flick, a criticat decizia de arbitraj imediat după meci.

„Ar fi putut schimba complet jocul”, a declarat tehnicianul, exprimând nemulțumirea față de faptul că faza nu a fost analizată mai atent de arbitrajul video.

La momentul incidentului, Atletico Madrid conducea deja cu 1-0, iar Barcelona încerca să revină în joc.

Meciul tur a fost oficiat de o brigadă în care România a avut o reprezentare semnificativă.

Alături de Istvan Kovacs, arbitri asistenți au fost Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Szabolcs Kovacs a fost desemnat arbitru de rezervă.

În camera VAR s-au aflat germanul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins.

Prezența unei brigăzi românești la un astfel de nivel confirmă statutul în creștere al arbitrajului românesc în competițiile internaționale organizate de UEFA.

Partida retur dintre Atletico Madrid și FC Barcelona are loc marți seară, pe stadionul din Madrid, într-un context tensionat, dar fără ca decizia UEFA să mai poată influența desfășurarea confruntării din punct de vedere disciplinar.

Barcelona este obligată să recupereze un deficit de două goluri pentru a continua parcursul în UEFA Champions League, în timp ce Atletico pornește cu un avantaj important obținut în deplasare.