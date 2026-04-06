Istvan Kovacs va arbitra meciul Barcelona – Atletico Madrid

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, programat miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Camp Nou, potrivit UEFA.

Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În sistemul VAR vor acționa Christian Dingert din Germania și portughezul Tiago Martins.

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai experimentați arbitri români și a condus șase partide în actuala ediție a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie 2025), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026), Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026) și PSG – Monaco 2-2 (25 februarie 2026).

UEFA l-a desemnat arbitru principal, confirmând astfel experiența sa în competițiile de top ale continentului.

Brigada completă pentru duelul Barcelona – Atletico Madrid include:

Arbitru central: Istvan Kovacs

Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi

Al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs

VAR: Christian Dingert

AVAR: Tiago Bruno Lopes Martins

Observator UEFA: Stefano Podeschi

Delegat UEFA: Irakli Nakaidze

Istvan Kovacs nu este la prima controversă legată de Atletico Madrid. În 2025, la debutul în grupe al Campionatului Mondial al Cluburilor, meciul Atletico – PSG (0-4) a stârnit critici dure din partea jucătorilor spanioli. Koke și Jan Oblak și-au exprimat nemulțumirea față de deciziile românului, menționând anularea unui gol și eliminarea lui Clement Lenglet, decizii considerate injuste.