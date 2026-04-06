Istvan Kovacs va arbitra meciul Barcelona – Atletico Madrid
- Emma Cristescu
- 6 aprilie 2026, 15:57
Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor dintre FC Barcelona și Atletico Madrid, programat miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00, pe stadionul Camp Nou, potrivit UEFA.
Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar Szabolcs Kovacs va îndeplini rolul de al patrulea oficial. În sistemul VAR vor acționa Christian Dingert din Germania și portughezul Tiago Martins.
Istvan Kovacs este unul dintre cei mai experimentați arbitri români și a condus șase partide în actuala ediție a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie 2025), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026), Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026) și PSG – Monaco 2-2 (25 februarie 2026).
UEFA l-a desemnat arbitru principal, confirmând astfel experiența sa în competițiile de top ale continentului.
Echipa completă
Brigada completă pentru duelul Barcelona – Atletico Madrid include:
- Arbitru central: Istvan Kovacs
- Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi
- Al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs
- VAR: Christian Dingert
- AVAR: Tiago Bruno Lopes Martins
- Observator UEFA: Stefano Podeschi
- Delegat UEFA: Irakli Nakaidze
Istvan Kovacs, criticat de jucători
Istvan Kovacs nu este la prima controversă legată de Atletico Madrid. În 2025, la debutul în grupe al Campionatului Mondial al Cluburilor, meciul Atletico – PSG (0-4) a stârnit critici dure din partea jucătorilor spanioli. Koke și Jan Oblak și-au exprimat nemulțumirea față de deciziile românului, menționând anularea unui gol și eliminarea lui Clement Lenglet, decizii considerate injuste.
„Am avut și noi ocazii și am marcat pentru 1-2, dar golul a fost anulat pentru un fault pe care, dacă arbitrul vrea să-l fluiere, îl fluieră. Eliminarea lui Lenglet ne-a complicat tot meciul”, a spus Koke, criticând distribuirea cartonașelor galbene, majoritatea acordate echipei sale.
Jan Oblak a adăugat: „Cartonașul roșu pentru Lenglet a venit după un fault asupra mea. În loc să fie un galben, a fost eliminat unul dintre jucătorii noștri, ceea ce ne-a făcut jocul foarte greu în ultimele minute.”
