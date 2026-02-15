Victorie uriașă pentru Rayo Vallecano, scor 3-0 cu Atletico Madrid. Andrei Rațiu a fost titular

Rayo Vallecano a învins-o, azi, pe Atletico Madrid, la scor de neprezentare, 3-0, într-o confruntare din etapa a 24-a a La Liga. A fost un meci perfect pentru gazde, care aveau mare nevoie de puncte în lupta pentru evitarea retrogradării. Au marcat Fran Perez (40), Oscar Valentin (45) și Nobel Mendy 76.

La gazde, Andrei Rațiu a fost integralist și a pasat decisiv la primul gol al celor de la Rayo. Fundașul dreapta a jucat tot meciul și a primit nota 8,1. Rayo este pe poziția a 16-a a clasamentului, cu 25 de puncte. Atletico este pe locul 4 cu un total de 45 de puncte.

Tot azi, în La Liga, Real Oviedo a fost învinsă pe teren propriu de Athletic Bilbao, scor 1-2, goluri marcate de Chaira (30), respectiv Jaureziar (58) și Sancet (71 - din penalty).

În Spania, lideră e Real Madrid cu 60 de puncte și un meci mai mult disputat față de rivala FC Barcelona (58). Catalanii joacă, luni, în deplasare, la Girona. Hansi Flick, antrenorul echipe, a confirmat că brazilianul Raphinha va fi disponibil pentru confruntarea de mâine.

„Rashford lipseşte mâine. Este mult mai bine decât până acum, deci o luăm pas cu pas. Raphinha poate juca... El este un jucător important pentru noi şi nu este prima dată când spun acest lucru”, a spus tehnicianul german,

În Serie A, Genoa a remizat în deplasare, fără goluri, cu Cremonese. Echipa finanțată de Dan Șucu se află pe poziția a 15-a cu 24 de puncte, la trei distanță de Fiorentina, prima formație de pe loc retrogradabil.

În Cupa Angliei, Arsenal s-a impus detașat pe teren propriu, scor 4-0 cu Wigan, în faza a 4-a. Au marcat Madueke (11), Martinelli (18), Hunt (23 - autogol) și Jesus (27).