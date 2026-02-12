România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor. Misiune complicată pentru „tricolori”

Naționala României a aflat ce adversari va înfrunta în Liga B a Ligii Națiunilor, după tragerea la sorți ce s-a desfășurat în această seară. Naționala pregătită încă de Mircea Lucescu urmează să evolueze contra Poloniei, Bosniei și Suediei.

Inițial, în grupă intrase Kosovo, dar pentru că UEFA a impus restricție kosovarilor și bosniacilor, care nu se pot întâlni, a fost aleasă Suedia.

Naționala României a jucat cu Bosnia, ultima dată, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Și a pierdut acasă cu scorul de 0-1 și în deplasare cu 1-3.

România a evoluat contra Poloniei în preliminariile Campionatului European găzduit de Anglia în 1996. „Tricolorii” au câștigat cu scorul de 2-1 pe teren propriu și au remizat în deplasare, scor 0-0.

„Tricolorii” i-au întâlnit pe suedezi în preliminariile pentru Campionatul European din 1984 și au obținut două victorii: 2-0 pe teren propriu și 1-0 în deplasare. Naționala era pregătită la acea vreme de Mircea Lucescu și a ajuns la turneul final din Franța.

De Suedia se leagă și amintirile celui mai important meci jucat de naționala României în istorie. Nordicii ne-au eliminat la Campionatul Mondial din 1994, în sferturile de finală, după 2-2 și 4-5 la loviturile de departajare.

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia, România, Suedia.

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino.

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar.

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova.

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta.

Liga D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/ Luxemburg, Andorra.

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.