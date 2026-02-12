România și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor. Misiune complicată pentru „tricolori”
- Nicolae Comănescu
- 12 februarie 2026, 20:00
Naționala României a aflat ce adversari va înfrunta în Liga B a Ligii Națiunilor, după tragerea la sorți ce s-a desfășurat în această seară. Naționala pregătită încă de Mircea Lucescu urmează să evolueze contra Poloniei, Bosniei și Suediei.
România dă peste Polonia, Bosnia și Suedia
Inițial, în grupă intrase Kosovo, dar pentru că UEFA a impus restricție kosovarilor și bosniacilor, care nu se pot întâlni, a fost aleasă Suedia.
Naționala României a jucat cu Bosnia, ultima dată, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Și a pierdut acasă cu scorul de 0-1 și în deplasare cu 1-3.
România a evoluat contra Poloniei în preliminariile Campionatului European găzduit de Anglia în 1996. „Tricolorii” au câștigat cu scorul de 2-1 pe teren propriu și au remizat în deplasare, scor 0-0.
Marele coșmar cu nordicii de la Campionatul Mondial din 1994
„Tricolorii” i-au întâlnit pe suedezi în preliminariile pentru Campionatul European din 1984 și au obținut două victorii: 2-0 pe teren propriu și 1-0 în deplasare. Naționala era pregătită la acea vreme de Mircea Lucescu și a ajuns la turneul final din Franța.
De Suedia se leagă și amintirile celui mai important meci jucat de naționala României în istorie. Nordicii ne-au eliminat la Campionatul Mondial din 1994, în sferturile de finală, după 2-2 și 4-5 la loviturile de departajare.
Iată cum arată componența grupelor din Liga Națiunilor
Liga A
Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia
Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor
Liga B
Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia, România, Suedia.
Liga C
Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino.
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar.
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova.
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta.
Liga D
Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/ Luxemburg, Andorra.
Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.
