Real Madrid - Rayo Vallecano, 2-1. Scandal uriaș la meciul la care Andrei Rațiu a fost titular. Românul a ratat o ocazie imensă
- Nicolae Comănescu
- 1 februarie 2026, 17:51
Real Madrid s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 2-1, în jocul cu Rayo Vallecano din etapa a 22-a a Primerei Division. S-a lăsat cu scandal în finalul partidei, din cauza deciziilor luate de arbitru, contra oaspeților, la care Andrei Rațiu a fost titular. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, în minutul 15, prin Vinicius jr. La o fază la care brazilianul l-a depășit fără probleme pe internaționalul român și a șutat imparabil.
S-a lăsat cu scandal mare la meciul dintre Real Madrid și Rayo Vallecano, scor 2-1
Oaspeții au revenit după pauză și au egalat grație reușitei lui Jorge de Frutos (49). În minutul 63, Andrei Rațiu a scăpat singur cu portarul Realului, Courtois, dar a ratat. În minutul 80, Pathe Ciss, jucătorul oaspeților a fost eliminat. Au fost 9 minute de prelungire, iar în ultimele secunde madrilenii au primit o lovitură de la 11 metri. Kylian Mbappe a transformat și a adus trei puncte echipe sale. Pep Chavarria, de la oaspeți a văzut și el roșu în minutul 90+13.
Real este pe locul al 2-lea al clasamentului cu 54 de puncte, FC Barcelona e lideră cu 55 de puncte. Cei de la Rayo Vallecano au 22 de puncte și sunt pe 17.
Victorie cu mari emoții pentru Manchester United în fața celor de la Fulham
Meci spectaculos în Premier League, Manchester United s-a impus pe teren propriu, scor 3-2 cu Fulham. Gazdele au condus după reușitele lui Casemiro (19) și Cunha (56), oaspeții au egalat după golurile marcate de Raul Jimenez (85 - pebalty) și Kevin (90+1). Lovitura a fost dată de Benjamin Sesco în minutul (90+4).
Cu 41 de puncte, United este pe locul al 4-lea al clasamentului. Fulham este pe 8 cu 34 de puncte.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.