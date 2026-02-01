Real Madrid - Rayo Vallecano, 2-1. Scandal uriaș la meciul la care Andrei Rațiu a fost titular. Românul a ratat o ocazie imensă

Real Madrid s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 2-1, în jocul cu Rayo Vallecano din etapa a 22-a a Primerei Division. S-a lăsat cu scandal în finalul partidei, din cauza deciziilor luate de arbitru, contra oaspeților, la care Andrei Rațiu a fost titular. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, în minutul 15, prin Vinicius jr. La o fază la care brazilianul l-a depășit fără probleme pe internaționalul român și a șutat imparabil.

Oaspeții au revenit după pauză și au egalat grație reușitei lui Jorge de Frutos (49). În minutul 63, Andrei Rațiu a scăpat singur cu portarul Realului, Courtois, dar a ratat. În minutul 80, Pathe Ciss, jucătorul oaspeților a fost eliminat. Au fost 9 minute de prelungire, iar în ultimele secunde madrilenii au primit o lovitură de la 11 metri. Kylian Mbappe a transformat și a adus trei puncte echipe sale. Pep Chavarria, de la oaspeți a văzut și el roșu în minutul 90+13.

Real este pe locul al 2-lea al clasamentului cu 54 de puncte, FC Barcelona e lideră cu 55 de puncte. Cei de la Rayo Vallecano au 22 de puncte și sunt pe 17.

Meci spectaculos în Premier League, Manchester United s-a impus pe teren propriu, scor 3-2 cu Fulham. Gazdele au condus după reușitele lui Casemiro (19) și Cunha (56), oaspeții au egalat după golurile marcate de Raul Jimenez (85 - pebalty) și Kevin (90+1). Lovitura a fost dată de Benjamin Sesco în minutul (90+4).

Cu 41 de puncte, United este pe locul al 4-lea al clasamentului. Fulham este pe 8 cu 34 de puncte.