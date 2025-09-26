Sport

Barcelona a întors spectaculos scorul la Oviedo. Horațiu Moldovan, titular în poarta naționalei, doar rezervă

Comentează știrea
Barcelona a întors spectaculos scorul la Oviedo. Horațiu Moldovan, titular în poarta naționalei, doar rezervăsursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

FC Barcelona s-a impus, joi seară, pe terenul celor de la Oviedo, scor 3-1, într-o partidă din etapa a 6-a a Primerei Division. Catalanii au avut emoții și s-au chinuit să întoarcă un scor nefavorabil, după reușita lui Alberto Reina din minutul 33.

FC Barcelona a plecat cu toate punctele de la Oviedo

În repriza a doua, oaspeții au egalat prin Eric Garcia (56), la o fază la care Escandell, titularul din poarta celor de la Oviedo a bâlbâit o minge. Robert Lewandowski a marcat și el în minutul 70, iar Ronald Arujo a stabilit scorul final în minutul 88. Barcelona este pe locul al 2-lea în Primera Division, cu 16 puncte, lideră e Real Madrid, cu punctaj maxim (18 puncte). Cei de la Oviedo sunt la retrogadare, poziția a 6-a cu 3 puncte.

Horațiu Moldovan a fost doar rezervă

Horațiu Moldovan (27 de ani) a văzut de pe banca de rezerve partida cu catalanii. Portarul echipei naționale nu a jucat niciun meci pentru cei de la Oviedo. Formație la care e împrumutat de Atletico Madrid, acolo unde făcea tușa. În sezonul trecut, românul fusese trimis în Italia, la Sassuolo, acolo unde s-a impus ca titular și a evoluat în 27 de partide.

Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan. Sursă foto: Instagram

La Oviedo, goalkkeperul se află într-o situație dificilă. Concurentul său, Escandell a avut o evoluție nesigură în partida de joi, așa că Moldovan ar putea să primească etapa viitoare o șansă din partea antrenorului Veljko Paunovici.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist

A fost titularizat de Mircea Lucescu

Una dintre criticile aduse lui Mircea Lucescu, selecționerul României, în ceea ce privește selecția, l-a avut ca subiect tocmai pe portarul român. Care a fost chemat, chiar dacă nu joacă la echipa de club. Moldovan a fost chiat titularizat în amicaul pierdut de „tricolori” pe teren propriu, cu Canada, scor 0-3. A greșit grav la unul dintre golurile oaspeților, iar „Il Luce” a decis să meargă pe mâna lui și ma confruntarea cu Cipru (scor 2-2) din preliminariile Campionatului Mondial.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
19:14 - Traian Băsescu: Sistemul sanitar, o organizare de tip sovietic. Cifrele pe care nimeni nu le spune

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale