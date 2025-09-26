Barcelona a întors spectaculos scorul la Oviedo. Horațiu Moldovan, titular în poarta naționalei, doar rezervă

FC Barcelona s-a impus, joi seară, pe terenul celor de la Oviedo, scor 3-1, într-o partidă din etapa a 6-a a Primerei Division. Catalanii au avut emoții și s-au chinuit să întoarcă un scor nefavorabil, după reușita lui Alberto Reina din minutul 33.

În repriza a doua, oaspeții au egalat prin Eric Garcia (56), la o fază la care Escandell, titularul din poarta celor de la Oviedo a bâlbâit o minge. Robert Lewandowski a marcat și el în minutul 70, iar Ronald Arujo a stabilit scorul final în minutul 88. Barcelona este pe locul al 2-lea în Primera Division, cu 16 puncte, lideră e Real Madrid, cu punctaj maxim (18 puncte). Cei de la Oviedo sunt la retrogadare, poziția a 6-a cu 3 puncte.

Horațiu Moldovan (27 de ani) a văzut de pe banca de rezerve partida cu catalanii. Portarul echipei naționale nu a jucat niciun meci pentru cei de la Oviedo. Formație la care e împrumutat de Atletico Madrid, acolo unde făcea tușa. În sezonul trecut, românul fusese trimis în Italia, la Sassuolo, acolo unde s-a impus ca titular și a evoluat în 27 de partide.

La Oviedo, goalkkeperul se află într-o situație dificilă. Concurentul său, Escandell a avut o evoluție nesigură în partida de joi, așa că Moldovan ar putea să primească etapa viitoare o șansă din partea antrenorului Veljko Paunovici.

Una dintre criticile aduse lui Mircea Lucescu, selecționerul României, în ceea ce privește selecția, l-a avut ca subiect tocmai pe portarul român. Care a fost chemat, chiar dacă nu joacă la echipa de club. Moldovan a fost chiat titularizat în amicaul pierdut de „tricolori” pe teren propriu, cu Canada, scor 0-3. A greșit grav la unul dintre golurile oaspeților, iar „Il Luce” a decis să meargă pe mâna lui și ma confruntarea cu Cipru (scor 2-2) din preliminariile Campionatului Mondial.