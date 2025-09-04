Sport Marii fotbaliști ajunși în România, eșecuri pe mulți bani. Nu au jucat și au plecat urgent







Marii fotbaliști care au ajuns și în România au dezamăgit. Nu au fost multe cazuri de nume grele, construite în Europa, care să se transfere în campionatul intern. Țară cu un campionat submediocru. Dar, de-a lungul timpului, jucători care s-au remarcat la mari echipe de pe continent au trecut și prin halta Liga I.

CFR Cluj a dat o mare lovitură pe piața transferilor, după ce echipa din Gruia l-a transferat pe francezul Kurt Zouma. Fundaș central, în vârstă de 30 de ani, care a evoluat la Chelsea și la West Ham United în Premier League. Mai mult, el a bifat și 11 meciuri pentru naționala din Hexagon și a marcat un gol. Este o mutare ce iese din comunul transferurilor făcute de echipele Ligii I. Marea întrebare este de ce un jucător, fost câștigător de Liga Campionilor cu Chelsea (2021), care nu e pe final de carieră, a ales să semneze cu o formație românească.

Un semnal de alarmă poate fi dat de ultimul sezon. În care, Zouma a evoluat în liga a doua a Arabiei Saudite. El a fost împrumutat de West Ham la obscura Al-Orobah. Statistic, este de departe cel mai important străin care a ajuns în fotbalul românesc. În viitorul apropiat se va vedea dacă mutarea a fost doar o țeapă sau Zouma confirmă.

În 2003, se părea că Dinamo a mutat spectaculos, după ce l-a adus în Ștefan cel Mare pe nigerianul Samuel Owunowo. Fundașul avea 24 de ani și trecuse pe la Barcelona și Benfica. Nu a jucat pentru „câini” decât două meciuri și a plecat.

În 2008, Gigi Becali l-a adus la Steaua pe atacantul Augusto Mendoza. Internaționalul peruan jucase la FC Bruges sau Olympique Marseille și nu a dat randament în Ghencea. A marcaat doar două goluri în 14 meciuri și a plecat după câteva luni.

Francezul Anthony Le Tallec a ajuns în 2017 la Astra Giurgiu. După ce îmbrăcase tricoul echipelor Liverpool, Saint-Etienne sau Sunderland. Atacantul a evoluat în 17 meciuri și a marcat 1 gol. A arătat că era ieșit total din formă și nu mai reprezenta nimic pentru fotbalul cu pretenții.

În 2018, la CFR Cluj a ajuns brazilianul Julio Baptista, fost la Real Madrid, Arsenal sau AS Roma. A jucat doar două meciuri și a plecat cu scandal.

În urmă cu doi ani, cei de la CFR Cluj au avut o experiență neplăcută cu ucraineanul Yevhen Konoplyanka. Mijlocașul era un nume, după ce jucase la FC Sevilla, Schalke și naționala țării sale. A fost plătit cu 20.000 de euro lunar, dar, în Gruia nu a evoluat decât în trei meciuri.

Un caz fericit, de transfer reușit a fost cel al brazilianului Adailton. Adrian Porumboiu l-a adus la FC Vaslui în 2010. Fotbalistul trecuse pe la PSG, Parma, Genoa sau Bologna. A devenit cel mai bine plătit jucător din România la acea vreme - 400.000 de euro anual - și a confirmat. A jucat doi ani, 59 de meciuri în campionat și a marcat de 17 ori.