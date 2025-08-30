Social Satu Mare va avea un stadion de 30 milioane de euro, construit din bugetul local







"Proiectul noului stadion prinde contur, odată cu adoptarea de către Consiliul Local a studiului de fezabilitate", a anunțat Primăria Satu Mare. Proiectul este conceput pentru a permite extinderea ulterioară până la minimum 4.500 de locuri. În conformitate cu standardele Ligii I.

Demersul Primăriei Satu Mare vine într-un moment considerat oportun, din punct de vedere sportiv. Supă ce echipa locală, CSM Satu Mare, a promovat în Liga a II-a. Evoluțiile în Liga a II-a necesită infrastructură sportivă modernă. "Proiectanții au stabilit datele viitoarei arene care va fi construită în locul fostului stadion Unio: capacitatea totală propusă a stadionului este de 4.090 locuri. Arena este pregătită pentru extindere pentru a respecta cerințele Ligii 1. Arena va fi multifuncțională, permițând organizarea de evenimente sportive, concerte și alte tipuri de spectacole", a transmis Primăria Satu Mare.

Spre deosebire de administrațiile din alte orașe, cea din Satu Mare spune că a gândit pragmatic. El a comparat proiectul din satu Mare cu cel din Slatina și cu cel din Oradea. La Oradea, stadionul va avea 16.000 de locuri. Va costa 95 milioane de euro. Trebuia să se facă din fonduri guvernamentale. Dar anul acesta e tăiat de pe lista de investiții. Stadionul de 30 de milioane de euro din Satu Mare se bazează pe banii sătmărenilor, pe fonduri din bugetul local.

„ Am gândit un stadion de 4090 de locuri din rațiuni pragmatice. De exemplu, Primăria Slatina dorește un stadion de 10000 de locuri, evaluat la 80 milioane de euro. Știu că nu este un proiect care să se realizeze peste noapte..Primaria Oradea a finalizat SF-ul noului stadion în 2019. Și abia acum au organizat licitația pentru execuție. Un nou stadion în locul bazei Unio este și un proiect de regenerare urbană a zonei. Zonă în care sunt în derulare proiecte de zeci de milioane de euro”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.