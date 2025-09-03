Sport Un alt jucător de la FCSB ratează naționala. Gigi Becali și Meme Stoica jubilează







Un jucăor de la FCSB s-a accidentat și va rata convocarea la echipa națională. Este vorba despre despre Risto Radunovici (33 de ani), fundașul stânga al „roș-albaștrilor”, care ar fi trebuit să îmbrace tricoul Muntenegrului, conform meridiansport.me.

Reprezentativă care va evolua într-un meci amical contra Arabiei Saudite (4 septembrie) și va întâlni în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 reprezentativa Liechtensteinului (7 septembrie).

Problemele fizice alui lui Radunovici au apărut în zona inghinalilor. Ca și cum lucrurile nu erau deja destul de rele, fundașul stânga de la FCSB, Risto Radunovic , s-a accidentat la zona inghinală și va fi nevoit să își revină, așa că nu va fi la dispoziția antrenorului muntenegrean pentru meciurile din septembrie”, conform sursei citate.

Fundașul a avut aceeași soartă ca și coechipierul său, Daniel Bîrligea. Care, accidentat în partida cu CFR Cluj (2-2) n-a mai ajuns la echipa națională a României. „Și mai bine. Măcar rămâne aici și se pregătește mai bine”, se bucura Gigi Becali, finanțatorul echipei, după ce a auzit vestea că Mircea Lucescu nu va mai putea conta pe atacantul „roș-albaștrilor”.

Mai mult, el a făcut o declarație ciudată și a spus că mijlocașii Adrian Șut și Darius Olaru nu ar fi avut ce să caute la lotul național. „Acum spun adevărul: eu, dacă eram Lucescu, nu i-aș fi luat pe Olaru și Șut. Pentru că nu au arătat. Să nu se supere Olaru și Șut, dar nu îi luam. Nu îi luam! A, pe Tănase da, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că va fi titular. Nu are cine altcineva”, a spus Becali pentru fanatik.ro.

Meme Stoica, managerul general al echipei, a vorbit despre numărul mare de jucători de la FCSB, convocați de Lucescu, Fapt ce dă peste cap perioada de pregătire a campioanei en-titre.

„Nu contest alegerile, e normal ca jucătorii să-și dorească la echipa națională, dar mi-aș fi dorit ca în astea două săptămâni să reglăm ceva. Acum ce să reglezi? Ai 7 jucători la prima reprezentativă a României, toți juniorii pleacă, africanii pleacă”, spunea Meme la Prima Sport.