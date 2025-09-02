România, față în față cu Canada pentru prima dată. Cine e adversarul enigmatic al naționalei lui Lucescu
- Nicolae Comănescu
- 2 septembrie 2025, 13:24
România joacă, vineri, pe „Arena Națională”, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1) un meci amical cu prima reprezentativă a Canadei. Este prima întâlnire între cele două naționale și un test important pentru elevii lui Mircea Lucescu, Care, pe 9 septembrie vor înfrunta Ciprul (ora 21.45), în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
România va juca pentru prima dată în istorie împotriva Canadei
Canada este un jucător în fotbal. Într-o țară în care sportul național este hocheiul. Naționala nu a participat decât la două Campionate Mondiale fără rezultate notabile. Prima dată, în 1986, la turneul găzduit de Mexic. Canadienii au pierdut în grupe cu Franța (0-1), cu Ungaria, 0-2 și cu URSS, 0-2. Apoi, au plecat acasă.
Următoarea participare s-a consemnat abia la ultimul Mondial, cel găzduit de Qatar în 2022. Reprezentativa „Frunzei de Arțar” a fost învinsă de Belgia, 0-1, de Croația, 0-1 și de Maroc, 1-2. În această perioadă, canadienii sunt în pregătire pentru turneul final de anul viitor. Ei vor lua startul al cel de-al 3-lea lor Mondial, pe care îl găzduiesc alături de SUA și de Mexic.
Cel mai bun jucător nu ajunge la București din cauza unei accidentări
De departe, cel mai bine cotat jucător este Alphonso Davies (24 de ani), fundaș stânga / aripă la Bayern Munchen, cu 58 de selecții și 15 goluri pentru naționala țării sale. Dar, el nu va ajunge la București, pentru că a suferit în această primăvară o accidentare gravă la genunchi. Nume important este și Jonathan Davisd, 25 de ani, fotbalistul celor de la Juventus Torino. Cel care a marcat 36 de goluri în 67 de meciuri pentru Canada.
Lotul Canadei pentru meciul amical cu reprezentativa României
Portari
Maxime Crepeau - Portland Timbers Dayne Clair - Minnesota United Jayden Hibbert - Atlanta United
Fundași
Zorhan Bassong - Sporting Kansas City Derek Cornelius - Olympique de Marseille Luc de Fougerolles - F.C.V Dender Jamie Knight-Lebel - Bristol City Richie Laryea - Toronto Jahkeele Marshall-Rutty - Charlotte Niko Sigur - Hajduk Split Joel Waterman - Chicago Fire
Mijlocași
Ali Ahmed - Vancouver Whitecaps Tajon Buchanan - Villarreal Mathieu Choiniere - LAFC Stephen Eustaquio - FC Porto Junior Hoilett - Hibernian Ismael Kone - Sassuolo Jayden Nelson - Vancouver Whitecaps Nathan Saliba - Anderlecht Jacob Shaffelburg - Nashville
Atacanți
Jonathan David - Juventus Promise David - Royale Union Saint-Gilloise Cyle Larin - RCD Mallorca Tani Oluwaseyi - Minnesota United
