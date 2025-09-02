Sport România, față în față cu Canada pentru prima dată. Cine e adversarul enigmatic al naționalei lui Lucescu







România joacă, vineri, pe „Arena Națională”, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1) un meci amical cu prima reprezentativă a Canadei. Este prima întâlnire între cele două naționale și un test important pentru elevii lui Mircea Lucescu, Care, pe 9 septembrie vor înfrunta Ciprul (ora 21.45), în deplasare, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Canada este un jucător în fotbal. Într-o țară în care sportul național este hocheiul. Naționala nu a participat decât la două Campionate Mondiale fără rezultate notabile. Prima dată, în 1986, la turneul găzduit de Mexic. Canadienii au pierdut în grupe cu Franța (0-1), cu Ungaria, 0-2 și cu URSS, 0-2. Apoi, au plecat acasă.

Următoarea participare s-a consemnat abia la ultimul Mondial, cel găzduit de Qatar în 2022. Reprezentativa „Frunzei de Arțar” a fost învinsă de Belgia, 0-1, de Croația, 0-1 și de Maroc, 1-2. În această perioadă, canadienii sunt în pregătire pentru turneul final de anul viitor. Ei vor lua startul al cel de-al 3-lea lor Mondial, pe care îl găzduiesc alături de SUA și de Mexic.

De departe, cel mai bine cotat jucător este Alphonso Davies (24 de ani), fundaș stânga / aripă la Bayern Munchen, cu 58 de selecții și 15 goluri pentru naționala țării sale. Dar, el nu va ajunge la București, pentru că a suferit în această primăvară o accidentare gravă la genunchi. Nume important este și Jonathan Davisd, 25 de ani, fotbalistul celor de la Juventus Torino. Cel care a marcat 36 de goluri în 67 de meciuri pentru Canada.

Portari

Maxime Crepeau - Portland Timbers Dayne Clair - Minnesota United Jayden Hibbert - Atlanta United

Fundași

Zorhan Bassong - Sporting Kansas City Derek Cornelius - Olympique de Marseille Luc de Fougerolles - F.C.V Dender Jamie Knight-Lebel - Bristol City Richie Laryea - Toronto Jahkeele Marshall-Rutty - Charlotte Niko Sigur - Hajduk Split Joel Waterman - Chicago Fire

Mijlocași

Ali Ahmed - Vancouver Whitecaps Tajon Buchanan - Villarreal Mathieu Choiniere - LAFC Stephen Eustaquio - FC Porto Junior Hoilett - Hibernian Ismael Kone - Sassuolo Jayden Nelson - Vancouver Whitecaps Nathan Saliba - Anderlecht Jacob Shaffelburg - Nashville

Atacanți

Jonathan David - Juventus Promise David - Royale Union Saint-Gilloise Cyle Larin - RCD Mallorca Tani Oluwaseyi - Minnesota United