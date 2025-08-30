Sport Mircea Lucescu a decis pe cine se bazează la meciurile cu Canada și Cipru







Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul de jucpători pe care se va baza la meciurile cu Canada (amical, acasă, 5 septembrie) și Cipru (preliminariile Campionatului Mondial din 2026, deplasare, 9 septembrie), conform frf.ro.

Marile noutăți pe care mizează selecționerul primei reprezentative sunt Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, și Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid.

Portari Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

În acest lot, cei mai mulți jucători sunt de la FCSB, echipă cu mari probleme în acest debut de sezon. „Roș-albaștrii” au ratat calificarea în grupa Ligii Campionilor și s-au calificat în grupa Ligii Europa. Mai mult, oamenii lui Gigi Becali sunt pe locul al 13-lea în clasamentul campionatului intern, cu 5 puncte după disputarea a șapte runde.

Chiar și așa, în mare criză a ariei de selecție, „Il Luce” a decis să mizeze pe 7 fotbaliști de la campioană: Stefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.

După disputarea a patru etape din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” au adunat doar 6 puncte.