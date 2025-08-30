Mircea Lucescu a decis pe cine se bazează la meciurile cu Canada și Cipru
Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul de jucpători pe care se va baza la meciurile cu Canada (amical, acasă, 5 septembrie) și Cipru (preliminariile Campionatului Mondial din 2026, deplasare, 9 septembrie), conform frf.ro.
Marile noutăți pe care mizează selecționerul primei reprezentative sunt Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, și Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid.
Portari Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Subțiri în compartimentul ofensiv
Mijlocași Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Selecționerul a luat cei mai mulți jucători de la FCSB, chiar dacă echipa campioană este la pământ
În acest lot, cei mai mulți jucători sunt de la FCSB, echipă cu mari probleme în acest debut de sezon. „Roș-albaștrii” au ratat calificarea în grupa Ligii Campionilor și s-au calificat în grupa Ligii Europa. Mai mult, oamenii lui Gigi Becali sunt pe locul al 13-lea în clasamentul campionatului intern, cu 5 puncte după disputarea a șapte runde.
Chiar și așa, în mare criză a ariei de selecție, „Il Luce” a decis să mizeze pe 7 fotbaliști de la campioană: Stefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea.
După disputarea a patru etape din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, „tricolorii” au adunat doar 6 puncte.
