Sport Surpriză pregătită de FRF fanilor. Sesiune de autografe la Mogoșoaia







Federația Română de Fotbal a anunțat că echipa națională a României organizează o sesiune specială de autografe pentru suporteri, duminică, 31 august 2025, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.

Evenimentul este gratuit, dar accesul este permis numai pe baza biletelor rezervate online. FRF pune la dispoziție 800 de bilete, iar rezervările se vor face începând de marți, 26 august 2025, la prânz, prin platforma bilete.frf.ro.

Federația a anunțat programul detaliat al sesiunii. Evenimentul este dedicat tuturor suporterilor, însă organizatorii au pregătit activități speciale pentru copii.

Program oficial:

Data : duminică, 31 august 2025

Locație : Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia

Acces public : de la ora 17:15

Sesiunea de autografe : începe la ora 18:00

Antrenament deschis pentru copii și însoțitori: de la 18:15, timp de 15 minute.

Reprezentanții FRF transmit că scopul evenimentului este apropierea echipei naționale de suporteri și susținerea interacțiunii directe cu jucătorii.

Participarea este gratuită, însă rezervarea online este obligatorie. FRF a stabilit reguli clare privind accesul:

Platformă rezervări : bilete.frf.ro

Start rezervări : marți, 26 august 2025 , la ora 12:00

Număr maxim pe comandă : opt bilete

Număr total bilete disponibile: 800

Reprezentanții Federației recomandă suporterilor să rezerve biletele cât mai repede, deoarece numărul este limitat, iar cererea este ridicată.

Evenimentul de la Mogoșoaia este organizat în contextul pregătirilor echipei naționale pentru două partide cheie:

România – Canada : 5 septembrie 2025 , meci amical pe Arena Națională

Cipru – România: 9 septembrie 2025, la Nicosia, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu dorește să creeze o legătură mai strânsă între jucători și suporteri înaintea acestor confruntări decisive.

Federația Română de Fotbal a transmis, printr-un comunicat oficial, că evenimentul de la Mogoșoaia face parte din strategia de apropiere a echipei naționale de fanii săi:

„Dorim să le oferim fanilor, în special celor mici, o experiență memorabilă. Deschidem porțile Centrului Național de Fotbal și ne pregătim pentru o după-amiază specială, în care tricolorii vor fi mai aproape ca oricând de suporteri.” – FRF.

Un aspect important al evenimentului de la Mogoșoaia este accesul deschis pentru copii și însoțitorii lor la antrenament. În cele 15 minute disponibile, aceștia vor putea urmări pregătirea echipei și vor avea ocazia să îi vadă pe jucători de aproape.

Federația explică faptul că dorește să încurajeze participarea copiilor la evenimente sportive și să atragă o nouă generație de suporteri pentru echipa națională.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții, FRF a emis câteva recomandări: