Politica

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române. 36 de ani de la revenirea la grafia latină

Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române. 36 de ani de la revenirea la grafia latină
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova marchează astăzi, 31 august, cea de-a 36-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și revenirea la grafia latină. Cu acest prilej, în Capitală și în mai multe localități din țară au loc evenimente dedicate sărbătorii naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, se află la Chișinău pentru a celebra, împreună cu președinta Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova, Ziua Limbii Române. Vizita oficială a început la ora 08:40, cu ceremonia de întâmpinare la Reședința de Stat.

Marea Dictare Națională, 31 august

Sursa foto: Ministerul Educației

„Marea Dictare Națională” și evenimente culturale

La ora 10:00, cei doi șefi de stat participă la deschiderea ediției a treia a „Marii Dictări Naționale”. Eveniment care se desfășoară în Piața Marii Adunări Naționale. Ulterior, Maia Sandu și Nicușor Dan vor merge la Strășeni. Acolo vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu și vor asista la concertul organizat la Casa de Cultură din localitate.

Program artistic la Chișinău

Primăria municipiului Chișinău organizează, la rândul său, o serie de evenimente cultural-artistice pe strada pietonală „Eugen Doga”. De la ora 17:30, copiii vor avea parte de spectacole de teatru și concursuri tematice. Seara va continua cu un spectacol literar-muzical susținut de artiști precum Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan și Natalia Barbu.

Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca
EXCLUSIV. Rolul României în admiterea Chinei în ONU. Corneliu Mănescu, un ministru de Externe excepțional. Confesiunea neterminată a ambasadorului Ioan Donca

De la ora 20:30, publicul este invitat la recitalul „Graiul inimii, graiul neamului”, susținut de Cristofor Aldea Teodorovici. Recital susținut în memoria cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici.

Republica Moldova, suvernaitate

Sursa foto: Radio Moldova

Importanța istorică a zilei

Ziua Limbii Române este o sărbătoare națională instituită în Republica Moldova după votul Sovietului Suprem al RSSM, la 31 august 1989, prin care limba română a fost recunoscută drept limbă oficială și s-a revenit la alfabetul latin.

Peste doi ani, în 1991, Republica Moldova și-a declarat Independența față de URSS. În prezent, Ziua Limbii Române este marcată pe 31 august în trei state: Republica Moldova (din 1990), România (din 2013) și Ucraina (din 2025).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:04 - Descoperă Moldova turistică prin trasee cu aromă de vin, pensiuni de poveste și gusturi locale
09:52 - Trupa care a cucerit România și apoi s-a destrămat: povestea unui fenomen
09:42 - Rod Dreher: E timpul să vorbim despre crimele comise de transgenderi
09:33 - Aglomerație pe DN 5, la ieșirea din țară prin punctul Giurgiu-Ruse
09:23 - Ilie Bolojan nu vrea să ajungă ca Liviu Dragnea. Multinaționalele, fără impozit pe cifra de afaceri
09:17 - „Nepalezii ne iau slujbele?” Postarea lui Mirel Curea aprinde o dezbatere despre salarii, muncă la negru și forța de ...

Proiecte speciale