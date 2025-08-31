Politica Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române. 36 de ani de la revenirea la grafia latină







Republica Moldova marchează astăzi, 31 august, cea de-a 36-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și revenirea la grafia latină. Cu acest prilej, în Capitală și în mai multe localități din țară au loc evenimente dedicate sărbătorii naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, se află la Chișinău pentru a celebra, împreună cu președinta Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova, Ziua Limbii Române. Vizita oficială a început la ora 08:40, cu ceremonia de întâmpinare la Reședința de Stat.

La ora 10:00, cei doi șefi de stat participă la deschiderea ediției a treia a „Marii Dictări Naționale”. Eveniment care se desfășoară în Piața Marii Adunări Naționale. Ulterior, Maia Sandu și Nicușor Dan vor merge la Strășeni. Acolo vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu și vor asista la concertul organizat la Casa de Cultură din localitate.

Primăria municipiului Chișinău organizează, la rândul său, o serie de evenimente cultural-artistice pe strada pietonală „Eugen Doga”. De la ora 17:30, copiii vor avea parte de spectacole de teatru și concursuri tematice. Seara va continua cu un spectacol literar-muzical susținut de artiști precum Cristina Scarlat, Brio Sonores, Cătălin Josan și Natalia Barbu.

De la ora 20:30, publicul este invitat la recitalul „Graiul inimii, graiul neamului”, susținut de Cristofor Aldea Teodorovici. Recital susținut în memoria cuplului Ion și Doina Aldea Teodorovici.

Ziua Limbii Române este o sărbătoare națională instituită în Republica Moldova după votul Sovietului Suprem al RSSM, la 31 august 1989, prin care limba română a fost recunoscută drept limbă oficială și s-a revenit la alfabetul latin.

Peste doi ani, în 1991, Republica Moldova și-a declarat Independența față de URSS. În prezent, Ziua Limbii Române este marcată pe 31 august în trei state: Republica Moldova (din 1990), România (din 2013) și Ucraina (din 2025).