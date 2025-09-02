Sport Lucescu, mari bătăi de cap înaintea meciurilor cu Canada și Cipru. A rămas fără un om de bază







Mircea Lucescu (80 de ani) are mari probleme înaintea meciului amical cu Canada, urmat de întâlnirea cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Selecționerul, care nu beneficiază de o arie de selecție grozavă, l-a pierdu și pe Daniel Bîrligea, conform frf.ro.

Atacantul în vârstă de 25 de ani, de la FCSB, s-a accidentat în partida pe care „roș-albaștrii” au disputat-o, duminică, în deplasare, la CFR Cluj (scor 2-2). Și nu va fi apt pentru cele două acțiuni ale primei reprezentative.

Daniel Bîrligea a început rezervă partida pe care echipa sa, FCSB, a disputat-o duminică seara, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 8-a a Superlgii (scor final 2-2). El a fost introdus imediat după pauză, însă s-a accidentat după doar 12 minute, fiind înlocuit. Mircea Lucescu a decis să nu convoace un alt jucător de profil ofensiv, care să-i ia locul atacantului de la campioana en-titre.

„După ce a acuzat probleme musculare în partida CFR Cluj - FCSB, disputată duminică seară, Daniel Bîrligea nu poate onora convocarea din această lună. Stafful medical de la echipa naţională l-a anunţat pe selecţionerul Mircea Lucescu că rezultatul RMN-ului efectuat azi arată că acesta nu poate fi recuperat în timp util. Echipa naţională îi urează lui Daniel să se refacă repede şi îl aşteaptă la viitoarele acţiuni mai puternic! Multă sănătate!”, a fost anunțul făcut de oficialii de la Casa Fotbalului.

România evoluează, vineri, 5 septembrie, pe „Arena Națională”, contra naționalei Canadei, într-un joc amical. Apoi, marți, 9 septembrie, „tricolorii” se deplasează în Cipru pentru întâlnirea din campania de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada.

Selecționerul se va baza doar pe doi atacanți, Louis Munteanu de la CFR Cluj și Denis Drăguș de la Eyupspor.