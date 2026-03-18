Liga Campionilor. Patru echipe și-au asigurat, deja, prezența în sferturile de finală

Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid și Sporting CP și-au câștigat marți seară locul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în urma manșelor retur din optimile competiției. Duelurile decisive au oferit goluri, confirmări de forță, dar și o revenire spectaculoasă care a schimbat complet calculele calificării.

Formația londoneză Arsenal și-a impus ritmul pe teren propriu în confruntarea cu Bayer Leverkusen, reușind o victorie cu 2-0 care a consolidat avantajul din tur și a dus scorul general la 3-1. În același timp, PSG a dominat categoric deplasarea de la Chelsea, unde s-a impus cu 3-0, încheind dubla într-o manieră autoritară, 8-2 la general.

Real Madrid a confirmat statutul de favorită și în duelul de top al serii, câștigând cu 2-1 pe terenul lui Manchester City. Spaniolii au gestionat fără probleme avantajul acumulat și s-au calificat cu un scor general de 5-1, într-un meci în care Vinicius Jr a avut un rol decisiv.

Cel mai spectaculos moment al serii s-a consumat la Lisabona, acolo unde Sporting a reușit o calificare dramatică după ce pierduse turul cu 0-3. Portughezii au egalat situația la general în timpul regulamentar, împingând meciul în prelungiri, unde au mai înscris de două ori pentru un incredibil 5-0.

Această revenire a fost una dintre cele mai impresionante din actuala ediție a competiției, Sporting reușind să întoarcă complet soarta calificării și să elimine Bodø/Glimt.

În urma acestor rezultate, tabloul sferturilor începe să prindă contur. Arsenal va da piept cu Sporting într-un duel interesant, în timp ce Real Madrid își va afla adversara dintre Bayern Munchen și Atalanta.

PSG, la rândul său, va întâlni câștigătoarea confruntării dintre Liverpool și Galatasaray, o dublă încă deschisă după victoria surprinzătoare a turcilor din tur, scor 1-0.

În ceea ce privește celelalte dueluri, Atletico Madrid pornește cu prima șansă la calificare după avantajul de trei goluri obținut în fața lui Tottenham. Dacă își va confirma superioritatea, formația spaniolă ar putea întâlni în sferturi pe Barcelona sau Newcastle, după egalul 1-1 din prima manșă.

Sferturile de finală:

Arsenal - Sporting

Real Madrid - Bayern / Atalanta (6-1)

PSG - Liverpool / Galatasaray (0-1)

Tottenham / Atletico Madrid (2-5) - Barcelona / Newcastle (1-1)

Semifinalele: