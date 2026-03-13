Sport

Remiză între Celta Vigo și Olympique Lyon. Ionuț Radu a gafat-o la final

Remiză între Celta Vigo și Olympique Lyon. Ionuț Radu a gafat-o la finalCelta Vigo. Sursa foto Facebook
Formația spaniolă Celta Vigo a remizat joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, în fața echipei franceze Olympique Lyon, în prima manșă a optimilor de finală din UEFA Europa League. Meciul disputat pe stadionul Estadio Balaídos a fost unul echilibrat, însă finalul a adus o eroare costisitoare pentru portarul român Ionuț Radu, titular între buturile gazdelor, potrivit UEFA.

Remiză între Celta Vigo și Olympique Lyon

Celta Vigo a început partida cu un ritm bun și a reușit să deschidă scorul în prima repriză. În minutul 25, tânărul fundaș Javier Rueda a finalizat o fază ofensivă bine construită, trimițând mingea în plasă după o pasă precisă oferită de suedezul Williot Swedberg. Golul a adus entuziasm în tribune și le-a oferit gazdelor un avantaj meritat, după o perioadă în care au controlat jocul.

Replica formației franceze nu a întârziat. Oaspeții au început să preseze mai insistent, iar cea mai mare ocazie a primei reprize pentru Lyon a venit în minutul 31. Atacantul brazilian Endrick a fost aproape de egalare, însă intervenția defensivă a gazdelor a împiedicat modificarea scorului.

Câteva minute mai târziu, același Endrick a încercat din nou să restabilească egalitatea, de această dată cu o lovitură de cap, dar portarul român Ionuț Radu a reușit să rețină mingea fără probleme.

Un meci dificil

După pauză, presiunea exercitată de Lyon a continuat. În minutul 52, Endrick a trimis un șut periculos spre poarta gazdelor, însă Radu a fost din nou la post și a respins mingea în corner, păstrând avantajul echipei sale.

Celta Vigo

Celta Vigo. Sursa foto Facebook

Situația s-a complicat pentru Celta Vigo la scurt timp după aceea. În minutul 54, atacantul Borja Iglesias a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben, lăsând echipa spaniolă în inferioritate numerică pentru restul confruntării. Această schimbare a influențat semnificativ dinamica jocului, Lyon profitând de omul în plus pentru a împinge liniile tot mai aproape de careul advers.

Pe măsură ce minutele treceau, ocaziile oaspeților au devenit tot mai periculoase. În minutul 77, atacantul ucrainean Roman Yaremchuk a avut o șansă excelentă de a marca, însă Ionuț Radu a reușit o intervenție spectaculoasă, respingând lovitura de cap și menținând scorul favorabil echipei sale.

Ionuț Radu a gafat-o

Finalul partidei a adus însă momentul decisiv. În minutul 87, Endrick a șutat din interiorul careului, iar mingea, aparent ușor de controlat, i-a scăpat inexplicabil lui Radu printre mâini și a intrat în poartă. Greșeala portarului român a permis astfel echipei franceze să egaleze și să plece din Spania cu un rezultat favorabil înaintea manșei retur.

Tot joi seară s-au disputat și alte meciuri din prima manșă a optimilor competiției. Ferencváros a învins cu 2-0 pe Sporting Braga, Genk s-a impus la limită, 1-0, în fața formației SC Freiburg, iar Nottingham Forest a cedat pe teren propriu, 0-1, contra danezilor de la FC Midtjylland.

