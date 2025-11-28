Sport

Olympique Lyon a învins cu 6-0 echipa Maccabi Tel Aviv. Victorii pentru Bologna și Stuttgart în Liga Europa

Olympique Lyon a învins cu 6-0 echipa Maccabi Tel Aviv. Victorii pentru Bologna și Stuttgart în Liga Europa
Olympique Lyon a marcat șase goluri și a învins Maccabi Tel Aviv, joi seară, la Backa Topola, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Europa.

Olympique Lyon, Bologna și Stuttgart au obținut victorii clare în Liga Europa

Olympique Lyon a învins Maccabi Tel Aviv cu 6-0 la Backa Topola, în etapa a cincea a fazei principale a Ligii Europa. În aceeași rundă, Bologna a câștigat cu 4-1 în fața lui Salzburg, iar Stuttgart s-a impus cu 4-0 pe terenul echipei Go Ahead Eagles.

Alte rezultate înregistrate joi includ victoria Nottingham Forest cu 3-0 împotriva lui Malmo și succesul Panathinaikos, 2-1 cu Sturm Graz. Steaua Roșie Belgrad a câștigat cu 1-0 împotriva lui FCSB, iar meciurile Rangers – Braga și Betis Sevilla – Utrecht s-au încheiat 1-1 și 2-1.

PAOK Salonic și Celta Vigo în etapa a cincea a Ligii Europa

PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate, 1-1, partida de acasă cu Brann Bergen. Luka Ivanusec a deschis scorul pentru gazde în minutul 64, iar Emil Kornvig a adus egalarea pentru norvegieni în minutul 89, după ce portarul Pavlenka a apărat un penalti în prima repriză.

FCSB-Steaua Roție Belgrad 0-1

FCSB-Steaua Roție Belgrad 0-1

Celta Vigo a pierdut cu 2-3 pe terenul lui Ludogoreţ, cu Ionuţ Radu pe bancă. Stanic a reuşit o triplă pentru bulgari, cu 11 penalti, 49, 62 penalti, în timp ce pentru Celta au înscris Pablo Duran (70) şi El-Abdellaoui (90+6).

FCSB a pierdut la Belgrad în fața Stelei Roșii

FCSB a fost învinsă cu 1-0 de Steaua Roșie Belgrad, joi seară, pe stadionul Rajko Mitic. Echipa română a evoluat în superioritate numerică din minutul 27, după eliminarea lui Tebo Uchenna, dar nu a reușit să înscrie, iar scorul la pauză a rămas 0-0.

În repriza a doua, gazdele au reușit să înscrie singurul gol al partidei, iar FCSB nu a mai găsit drumul spre poartă. În clasament, Steaua Roșie are 7 puncte și ocupă poziția 22, iar FCSB rămâne cu 3 puncte, pe locul 31.

09:17 - Olympique Lyon a învins cu 6-0 echipa Maccabi Tel Aviv. Victorii pentru Bologna și Stuttgart în Liga Europa

