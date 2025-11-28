Eșec usturător pentru FCSB la Belgrad. „E distracție, nu fotbal!” Gigi Becali își mitraliază echipa după 0-1 cu Steaua Roșie

Seara de joi s-a transformat într-un coșmar pentru campioana României la Belgrad. FCSB a suferit o înfrângere dureroasă, scor 0-1, în fața formației Steaua Roșie, într-un meci care părea să curgă în favoarea roș-albaștrilor.

FCSB a evoluat în superioritate numerică încă din minutul 27, dar bucureștenii nu au reușit să profite de omul în plus, arătând o lipsă de coerență care i-a costat scump. În urma acestui rezultat, situația în clasament devine critică: FCSB este aproape eliminată din Europa League, rămânând cu doar 3 puncte adunate în primele 5 etape.

Imediat după fluierul final, Gigi Becali a avut o reacție virulentă la adresa propriei echipe. Dezamăgit profund de prestația elevilor săi, patronul a catalogat jocul drept unul „de distracție”, total opus rigorilor europene. Finanțatorul a acuzat haosul tactic, sugerând că relațiile de joc s-au dezintegrat complet.

„Nu e nimic de spus. Nu mai avem echipa aia... La noi nu e fotbal, e fotbal după ureche. Fiecare ce-i place lui aia joacă. Fiecare stă unde vrea pe teren, aleargă unde vrea. E un fel de meci de antrenament. E distracție, nu fotbal de performanță”, a tunat Becali la Prima Sport.

Nici jucătorii cu experiență nu au scăpat de furia patronului. Florin Tănase a fost principala țintă a criticilor, fiind acuzat că a încetinit jocul și a ținut mingea nepermis de mult, în condițiile în care echipa trebuia să paseze rapid pentru a desface apărarea adversă.

Becali a comparat atitudinea jucătorilor săi cu nivelul ligilor inferioare, menționând ironic că aceștia „parcă joacă la Metaloglobus”, dar cu un aer de superioritate nejustificat.

Gigi Becali a spus: ”Avem jucători cu experiență, ar trebui să știe asta. Au uitat că joacă în Europa. Ei parcă joacă la Metaloglobus. Au așa un aer de vedete. Au încredere. Din cauza la încrederea lor nu joacă fotbal. Încredere au din moment ce ții mingea la picior și nu pasezi și te întorci și o atingi de 5 ori înseamnă că ai încredere în tine. Înseamnă că te crezi fotbalist dacă stai 100 de ani să îți fure mingea adversarul”.

Referirile erau la Tănase, vedeta echipei. „Tănase, care e fotbalist, l-am lăudat tot timpul… Bă, dacă intri, meci cu om în plus, să atingi mingea de 75 de ori? Pasează, mă, odată! Nu te așteaptă nimeni să faci 15 mii de pase, miuțe... Aici nu te lasă la nivelul ăsta”, a declarat latifundiarul.

Cea mai gravă concluzie trasă de Gigi Becali vizează banca tehnică. Patronul a lansat ipoteza alarmantă că jucătorii nu îi mai ascultă pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Becali suspectează că „vedetele” echipei joacă doar din talent individual, ignorând indicațiile tactice, fapt ce a dus la haosul din teren.

„E posibil să nu mai aibă respect față de antrenori, să nu mai țină cont de ce face antrenorul. Joacă oamenii după ureche, driblează, fac ce vor”, a încheiat Gigi Becali, la Prima Sport, semnalând o posibilă ruptură ireversibilă la nivelul vestiarului.