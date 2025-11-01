Cum se distrau bucureștenii în perioada interbelică. Orașul care nu dormea în anii ’30

În perioada interbelică, Bucureștiul trăia una dintre cele mai efervescente epoci din istoria sa modernă. Orașul vibra de viață, iar locuitorii lui – de la tinerii boemi la elitele rafinate – știau să-și transforme timpul liber într-o adevărată artă. Teatrele, cinematografele, cafenelele și promenadele de pe Calea Victoriei erau scenele cotidiene ale unei capitale care se visa “Micul Paris”.

Odată cu venirea verii, cei cu stare materială părăseau orașul prăfuit în căutarea aerului curat și a apei. “Vilegiatura” – cum se numea atunci plecarea în concediu – devenise o adevărată modă. Familiile își făceau planurile din timp, iar destinațiile erau subiect de conversație în saloane, dar și în cartierele muncitorești.

Stațiunile balneare și cele de pe litoralul Mării Negre se bucurau de cea mai mare popularitate. Eforie și Constanța atrăgeau vizitatori prin hoteluri moderne, restaurante elegante și promenadele animate. În Techirghiol, trenurile rapide aduceau turiștii direct din Capitală, iar seara, “Coliba Turcului” era locul preferat pentru petreceri pe nisip, limonadă rece și pește proaspăt.

Tot în acei ani, Eforie devenea una dintre cele mai luxoase stațiuni românești: un hotel impunător, vile moderne și o pergolă spectaculoasă care cobora până la plajă dădeau tonul rafinamentului de epocă. În contrast, localnicii lipoveni transformau zona într-un colț pitoresc, unde dansul și muzica se prelungeau până târziu în noapte.

Bucureștenii care nu își permiteau o vacanță la mare își găseau distracția în oraș. Grădinile de vară, teatrele și localurile erau pline în fiecare seară. Calea Victoriei devenea locul preferat de promenadă, iar mirosul micilor și sunetul viorilor se amestecau cu forfota mulțimii.

Printre localurile de elită se numărau “Teatrul Național”, “Jubileu” sau “Elysée”, unde se adunau politicieni, diplomați și artiști. Grădina Flora, supranumită „raiul Capitalei”, era renumită pentru liniștea și rafinamentul ei, în timp ce Șoseaua Kiseleff – cunoscută drept “La Șosea” – era locul preferat pentru plimbări în trăsuri sau automobile elegante.

Cişmigiul, Grădina Icoanei, Parcul Ioanid sau Parcul Carol erau destinații căutate în toate anotimpurile. Cişmigiul rămânea cel mai iubit, cu aleea sa de trandafiri, arborii seculari și faimosul restaurant “Monte Carlo”. Pentru cei care nu ajungeau la băi, aici exista și un pavilion cu ape minerale.

Grădina Icoanei aduna zilnic șomeri, artiști și visători, iar Parcul Ioanid, situat în apropiere, era locul “idilelor de un sezon”, cum se spunea atunci. În schimb, reputația parcului era umbrită uneori de evenimente dramatice, care l-au făcut să fie poreclit de presă „parcul sinucigașilor”.

Bucureștiul interbelic iubea teatrul de revistă, iar “Cărăbușul” lui Constantin Tănase era un fenomen. Deschiderea teatrului, în 1919, a devenit un eveniment monden major. Scena aducea cele mai populare melodii pariziene, dansuri moderne precum fox-trotul și o distribuție de excepție.

Tănase aducea costume și decoruri direct din Paris, iar publicul îl adora. În anii ’30, Maria Tănase și-a făcut debutul aici sub pseudonimul “Maria Atanasiu”, iar spectacolele „Bravo Cărăbuș” sau „Vara nu dorm” umpleau sălile. Vara fără “Cărăbuș” era, pur și simplu, de neconceput pentru bucureșteni.

În anii ’30, apariția ștrandurilor a schimbat modul în care locuitorii Capitalei își petreceau timpul liber. Lido, Kiseleff și Bragadiru erau cele mai populare. La Lido, considerat un loc exclusivist, exista un bazin cu valuri artificiale – o inovație spectaculoasă pentru acea vreme. Aici venea „lumea bună” să facă plajă, gimnastică și masaje electrice, iar seara aveau loc concursuri de polo sau demonstrații nautice.

Kiseleff era frecventat mai ales de sportivi și de mica burghezie, în timp ce ștrandul Popular – poreclit „Lido-bleu” – aduna oameni din toate păturile sociale. Cei mai modești alegeau ștrandul Bragadiru, unde petrecerea era la fel de intensă: sticle de vin răcite în gârlă, pui fripți și râsete până seara târziu.

Toamna, odată cu deschiderea stagiunilor, teatrele deveneau puncte de atracție. Săli precum “Tempo”, “Isbânda” sau “Vesel” puneau în scenă comedii românești celebre, iar publicul le răsplătea cu aplauze.

Cinematograful, o noutate a vremii, cucerea tot mai mult teren. În anii ’30, Bucureștiul avea peste 15 cinematografe, majoritatea concentrate pe Bulevardul Elisabeta – zona supranumită „Hollywoodul românesc”.

Palace, Capitol, Corso sau Trianon erau în competiție pentru public, afișând cu mândrie, în lumini mari, titlurile filmelor sonore. Seara, perechi de îndrăgostiți se plimbau printre reclame colorate și discutau scenele preferate din filme.

Când venea frigul, bucureștenii nu renunțau la distracție. Trenul special al schiorilor pleca din Gara de Nord spre Predeal și Sinaia, iar lacurile înghețate ale Capitalei se transformau în patinoare improvizate. Cişmigiul oferea cea mai frumoasă priveliște de iarnă, cu lacul înghețat înconjurat de sălcii și cu tineri care se prindeau de mână pe gheață.